Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milletler programı kapsamında bulunduğu New York'ta Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. İBB davalarının "Siyaseti dizayn etmek için" açıldığı iddialarına yanıt veren Gürlek, fon vurgunu konusunda mağdurların paralarını alıp alamayacağını açıklarken uyuşturucu operasyonlarında izlenen yolu da anlattı.

Gürlek'in röportajından öne çıkanlar şöyle:

FON VURGUNU: VATANDAŞ PARASINI ALABİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, fon vurgunu operasyonlarını yakından takip ediyor. Maliye Bakanımızla sürekli görüşme halindeyiz. Biz bu fonlardaki istismarı gördük, hisseler üzerindeki manipülasyonu gördük. %5 bin kâr yapan hisseler vardı. THY'nin üzerinde olan, merkezi bile olmayan fonlar vardı. Derhal harekete geçtik.

"TEK HEDEFİMİZ PARAYI GERİ ALMAK"

"Bizim amacımız bu kaçırdıkları, vatandaşı mağdur ettikleri parayı geri getirmek. Parayı yurt dışına kaçırmaya çalıştılar. Biz hemen tasfiye edilen fonların yöneticileri ve birinci derece akrabalarının mal varlığını dondurduk. Bu paranın kaçmasını engelledik. Tek hedefimiz vatandaşın parasını geri almak. Mağduriyetler giderilecek."

Faili meçhul dosyalar neden zamanında çözülemedi?

Zamanında çözülemedi diye bir şey yok. Dönemin teknolojisi ve şimdinin araçları çok farklı. Gelişen teknolojiyle beraber biz delilleri yeniden değerlendirme fırsatı bulduk. gülistan Doku dosyası sonrası toplumda oluşan hassasiyeti dikkate alarak 690 dosyayı incelemeye aldık.

Teknolojik gelişmeler, DNA analizleri ve baz istasyonu raporlarıyla birlikte görgü tanık beyan ve ifadeleri eşliğinde 46 faili dosyayı aydınlattık.

İBB davalarıyla siz siyaseti dizayn mı ettiniz?

Savcı, hakim, başsavcı... Bunlar siyasetle ilgilenmez, bunların siyasetle işi olmaz. Dikkate alınacak tek şey; deliller, tanık beyanları, MASAK raporları... Bu davaların tamamı maddi gerçekliklere dayanıyor.

Uyuşturucu operasyonları neden sadece ünlülere yapılıyor?

Uyuşturucu operasyonları bir sistem dahilinde gerçekleştirilir. Burada ünlülere yönelik operasyonlar sadece oraya bir müdahale gibi görülüyor ancak doğru değil. Sistemsel bir ağ ve çalışma var. İlk olarak içiciyi yakalarsınız, içici uyuşturucuyu getireni söyler, getiren dağıtanı söyler, dağıtan temin edeni söyler... Bu zincirin sonunda ana dağıtıcıya ve ülkeye sokana ulaşırsınız. Kimsenin şüphesi olmasın, devlet demir yumruğunu indirecek.