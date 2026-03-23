Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonların detaylarını paylaştı. 171 Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerçekleştirilen operasyonlarda en yoğun çalışma İstanbul’da yapıldı.

OPERASYONLARIN BİLANÇOSU

Toplam operasyon sayısı: 787
Adli işlem yapılan şüpheli: 6.121
Tutuklanan: 1.877
Adli kontrol kararı: 624

Bakan Gürlek, “Aile ve toplum yapımızı, milletimizin huzurunu ve ülkemizin ekonomik düzenini hedef alan suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” diyerek görev alan yargı mensuplarına ve adli kolluk birimlerine teşekkür etti.Uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına karşı eş güdümlü çalışmaların yıl boyunca devam edeceği vurgulandı.

