Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyaya yönelik devam eden yasal düzenleme çalışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Göreve geldikten sonraki ilk röportajında konuşan Gürlek, sosyal medyada kimlik doğrulamasının zorunlu hale getirileceğini söyledi.

Sosyal medyada ciddi bir bilgi kirliliği yaşandığını belirten Gürlek, yargı süreçlerinin platformlar üzerinden tartışılarak kamuoyunda yanlış algı oluşturulduğunu savundu.

“Yargılamalar sosyal medyada yapılıyor”

Gürlek, “Sosyal medyada maalesef çok bilgi kirliliği var. Yargılamalar sosyal medyada yapılıyor, hükümler veriliyor. Hakim ve savcı arkadaşlarımız linç ediliyor. Oysa hakim dosyadaki delillere göre karar verir” ifadelerini kullandı.

Yargı mensuplarına yönelik hedef gösterme ve itibarsızlaştırma girişimlerine dikkat çeken Gürlek, bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Kimlik doğrulama zorunlu olacak

Hazırlığı süren düzenlemeye değinen Gürlek, “Bir şahıs sosyal medyada yorum yapacaksa ya da bir içerik yayınlayacaksa kimliği kesinlikle belli olacak. Sahte hesapla ya da yurt dışından fake hesaplarla bunu yapamayacak” dedi.

Yeni düzenleme kapsamında, kimliği doğrulanmamış hesapların yorum yapmasının veya içerik yayımlamasının engellenmesinin planlandığı öğrenildi. Gürlek, kimliği açık olan kullanıcıların hukuki sorumluluğunun da doğrudan başlayacağını vurguladı.

Adalet Bakanı, sosyal medyaya ilişkin yasa çalışmasına önem verdiğini belirterek, düzenlemenin yargı süreçlerini etkilemeye yönelik manipülasyonların önüne geçmeyi amaçladığını ifade etti.