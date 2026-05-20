Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "PAYMIX-4" operasyonunun detaylarını açıkladı. Yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekelerine yönelik gerçekleştirilen dev operasyonda 61 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, milyonlarca liralık mal varlığına ve yüzlerce hesaba el konuldu.

"SİBER VATANI KARA PARA YUVASINA ÇEVİREMEYECEKLER"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, organize suç şebekelerine karşı yürütülen kararlı mücadeleye vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasa dışı bahis ve suç gelirleriyle mücadele konusundaki tavizsiz duruşu doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Bakan Gürlek, "siber vatanı" kara para yuvasına çevirmeye çalışan şebekelerin finansal ve dijital altyapılarını çökertmeye devam edeceklerini ifade etti.

ŞAFAK VAKTİ EŞ ZAMANLI BASKIN: ORGANİZE SUÇ AĞINA DEV DARBE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında, 7 ilde şafak vakti eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Siber istihbarat yöntemlerinin etkin şekilde kullanıldığı operasyonun teknik detaylarına değinen Bakan Gürlek, şu bilgileri paylaştı:

"Yasa dışı bahis sitelerinin panel erişimlerini, kripto varlık üzerinden yapılan maaş/hak ediş transferlerini ve dijital izlerini siber istihbarat yöntemleriyle takip eden adli birimlerimiz, organize suç ağına dev bir darbe daha indirmiştir."

MİLYONLARCA LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU, HESAPLAR BLOKE EDİLDİ

PAYMIX-4 operasyonunun bilançosu, suç örgütünün finansal büyüklüğünü gözler önüne serdi. Operasyon kapsamında öne çıkan veriler şöyle: Hedefteki 61 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere toplam 96 taşınır ve taşınmaz varlığa el konuldu. Şüphelilere ait 657 banka ve kripto para hesabı bloke edildi.

KURUMLAR ARASI TAM EŞ GÜDÜM

Operasyonun başarısında bakanlıklar ve adli birimler arasındaki koordinasyonun rolüne dikkat çekildi. Bakan Akın Gürlek, Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunun yanı sıra adli tıp, siber istihbarat ve MASAK’ın tam bir eş güdüm içinde çalıştığını belirtti.

Devletin, suç örgütlerinin finansal kanallarını kurutmakta son derece kararlı olduğunu vurgulayan Bakan Akın Gürlek, "Dijital ve finansal terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemiz kesintisiz sürecektir" diyerek operasyonların devam edeceği mesajını verdi.