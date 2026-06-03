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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada, Türkiye genelinde 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Gürlek, kararın “adalet hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin, verimli ve hızlı şekilde ulaştırılması” ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla alındığını ifade etti.

Yeni kurulacak mahkemeler arasında ağır ceza, çocuk ağır ceza, çocuk, asliye ceza, sulh ceza hâkimliği, infaz hâkimliği, asliye hukuk, sulh hukuk, asliye ticaret, aile, iş ve tüketici mahkemeleri yer aldı.

Akın Gürlek, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

'140 YENİ MAHKEME KURULACAK'

Gürlek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde adalet hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla;

1 Ağır Ceza Mahkemesi,

1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi,

3 Çocuk Mahkemesi,

46 Asliye Ceza Mahkemesi,

1 Sulh Ceza Hâkimliği,

4 İnfaz Hâkimliği,

36 Asliye Hukuk Mahkemesi,

1 Sulh Hukuk Mahkemesi,

5 Asliye Ticaret Mahkemesi,

2 Aile Mahkemesi,

24 İş Mahkemesi,

16 Tüketici Mahkemesi

olmak üzere toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verilmiştir.

Bu adımla, yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz.

Yeni kurulan mahkemelerimizin vatandaşlarımıza ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" sözlerini sarf etti.