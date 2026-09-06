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Kaynak: AA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026’dan bugüne kadar 27 ilde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüphelinin tespit edildiğini bildirdi.

Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, orman yangınlarına kasıt veya ihmalle sebebiyet verenlerin tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

SON BİR HAFTADA 9 YANGIN, 2 ŞÜPHELİ

Gürlek’in açıklamasına göre, 30 Ağustos-6 Eylül haftasında meydana gelen 9 yeni orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 2 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 1’i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

70 ŞÜPHELİDEN 16’SI TUTUKLANDI

1 Haziran 2026’dan bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında tespit edilen 70 şüpheliden 16’sı tutuklandı.

Ayrıca 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

YANGINLARIN NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

Cumhuriyet Başsavcılıklarının emniyet ve jandarma teşkilatlarıyla koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Gürlek, yangınların nedenlerinin yanı sıra ihmali veya kastı bulunan kişilerin ve olayların tüm boyutlarının titizlikle araştırıldığını ifade etti.

Gürlek, orman yangınlarına neden olan kişilerin ihmali veya kasıtlı eylemlerinin karşılıksız kalmayacağını belirterek, orman yangınlarına ilişkin adli mücadelenin tavizsiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı.