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Kaynak: AA

2026 yılında hakim ve savcılara yönelik olarak yürütülen disiplin soruşturmalarına dair Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni detayları açıkladı.

Akın Gürlek, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu çerçevede HSK İkinci Dairesince 2026 yılında 525 hâkim ve Cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alınmıştır. Bunlardan 333’ü hakkında; 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulanmıştır"

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