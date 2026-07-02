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Uzun süredir başrol kadın karakteri Destina için yerli ve yabancı birçok oyuncuyla görüşmeler gerçekleştirildi. Pınar Deniz ve Afra Saraçoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda ismin değerlendirildiği süreçte yapım ekibi, sonunda yeni bir yüzle yola çıkma kararı aldı.

Son kulis bilgilerine göre, herhangi bir son dakika değişikliği yaşanmazsa Destina karakterine Bosnalı oyuncu Merjem Šiljak hayat verecek. Bir süredir Bozdağ Platoları'nda provalara katılan genç oyuncu, daha önce TRT tabii'nin 2023 yılında yayınlanan "Koyu Beyaz" dizisinde rol almıştı.

Bu tercih, Taylan Biraderler'in dönem projelerinde yurt dışından oyuncularla çalışma geleneğini de sürdürüyor. Yönetmen ikilisi, daha önce "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Meryem Uzerli ile yakaladıkları başarının ardından, ikinci kez yurt dışından gelen ve adı Meryem olan bir oyuncuyla aynı türde bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.