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"Hercai" dizisinde hayat verdiği Miran Aslanbey karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan Akınözü, yeni dizisinde Sultan Alaeddin Keykubat rolünü üstlenecek. Dönemin atmosferini daha gerçekçi yansıtabilmek için saçlarına kaynak yaptıran oyuncu, sakallarını da uzatarak karakterine uygun bir imaj oluşturdu.

Akın Akınözü'nün yeni tarzı sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı oyuncunun değişimini şaşkınlıkla karşıladı. Bazı hayranları ise ilk bakışta ünlü ismi tanımakta zorlandıklarını dile getirdi.