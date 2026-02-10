Perşembe akşamları Show TV’de yayınlanan ‘Veliaht’ın Timur’u Akın Akınözü, dizideki performansıyla sosyal medyaya da damgasını vuruyor.

Akın Akınözü, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, Ocak ayında X’te (Twitter) en çok konuşulan erkek oyuncular arasında zirvede yer aldı. Oyuncuyla ilgili 472 binden fazla paylaşım yapıldığı görüldü. Geçen yıl Eylül ve Aralık aylarında birinci olan oyuncu, Ocak’ta da liderliği bırakmadı ve listede üst üste 2. kez, toplamda 3. defa liderlik koltuğuna oturdu. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Akın Akınözü, dizideki oyunculuğuyla beğeni topluyor.

Akın Akınözü’nü listede sırasıyla İlhan Şen, Mert Yazıcıoğlu, Onur Dilber, Tolga Sarıtaş, Burak Yörük, Erdem Şanlı, Şükrü Özyıldız, Ulaş Tuna Astepe ve Ozan Akbaba takip etti.

Uğur Aslan’dan yaralı kalplere ilaç

Oyunculuğu kadar müzisyen kimliğiyle de dikkat çeken Uğur Aslan, yeni şarkısı ‘Mahkum’u Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınladı.

Sözleri Hakkı Yalçın’a ait şarkının müziği ve düzenlemesi Ceyhun Çelikten imzası taşıyor. Samimi anlatımı ve hissettirdiği gerçek duygularla dikkat çeken şarkıya İlker Özlü’nün yönetmenliğini yaptığı bir de klip çekilmiş.

Ayrılık acısını dost sıcaklığında bir teselliye dönüştüren eser, Uğur Aslan’ın güçlü yorumu ve şarkının ruhunu tamamlayan duygusal klibi ile dinleyenleri derin bir duygusal yolculuğa çıkarıyor.

‘Sevgililer Günü’ne özel bir sergi

Ressam Selda İnci, Galeri İdil’in Moda Büyük Kulüp’te 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle düzenleyeceği ‘Heart to Art’ adlı sergide ‘su gibi’ adını verdiği tablo ile yer alacak.

Tablosunda aşkın akışkanlığını, berraklığını ve sürekliliğini simgeleyen bir eser olarak öne çıkaran Selda İnci, suyun doğadaki döngüsünü çiçek motivleri ile birleştirerek aşkın evrensel dilini anlatıyor. Sanatçı, çalışmasında ‘Sevgililer Günü’nün romantik atmosferini mistik bir derinliğe taşıyor.

14 Şubat saat 15.00’te sanatseverlerle buluşacak sergi, 20 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek.