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Evcil hayvan ekipmanlarında teknolojinin kullanımı her geçen gün yaygınlaşırken, geleneksel akıllı mama kaplarının en büyük dezavantajı olan yaş mamaların taze tutulması sorunu Neakasa Riko ile çözüme kavuşuyor. Kedi ve küçük ırk köpek sahiplerine odaklanan cihaz, yaş mamayı soğuk tutma zorunluluğunu ortadan kaldıran farklı bir çalışma prensibine sahip.

MAMA SOĞUK TUTMA ZORUNLULUĞUNU ORTADAN KALDIRAN SİSTEM

Klasik yaş mama kaplarının aksine Neakasa Riko bünyesinde dondurularak kurutulmuş (freeze-dried) mama tankı ve ayrı bir su tankı barındırıyor. Kullanıcılar cihaz üzerindeki düğme veya mobil uygulama üzerinden zaman ayarı yaptığında, sistem dondurulmuş mamayı suyla karıştırarak anında tüketime hazır yaş mama haline getiriyor.

Soğutma mekanizmasına ihtiyaç duymayan bu yapı sayesinde cihaz, evcil hayvanların 7 güne kadar düzenli beslenmesini sağlayabiliyor.

NEAKASA RİKO FİYATI

Yenilikçi çalışma mekanizmasıyla dikkat çeken Neakasa Riko akıllı yaş mama kabı, 200 dolar fiyat etiketiyle pazar yerlerindeki yerini aldı.