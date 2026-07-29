Akıllı telefonunuzun pil ömrünü uzatan gizli ayar: Şarj süresini ikiye katlayan yöntem

Konum servislerini sadece kullanırken açın

Hava durumu, haritalar, sosyal medya ve hatta bazı oyun uygulamaları sürekli olarak GPS verinizi kullanarak konumunuzu takip eder. GPS modülü, telefonun en çok güç tüketen donanımlarından biridir. Ayarlar üzerinden konum servislerine girerek, uygulamaların konumunuza erişimini "Her Zaman" yerine "Yalnızca Uygulamayı Kullanırken" şeklinde değiştirin. Hiç kullanmadığınız uygulamaların konum erişimini ise tamamen kapatın. Bu sayede cihazınız uyku modundayken bile sürekli uydu araması yapmaktan kurtulur.