Arka plan uygulamalarını sınırlandırın
Akıllı telefonunuzun şarjını en çok tüketen unsurların başında, siz kullanmasanız bile arka planda sürekli veri çekmeye ve yenilenmeye devam eden uygulamalar gelir. Telefonunuzun ayarlar menüsünden "Arka planda uygulama yenile" (iOS) veya "Arka plan verilerini kısıtla" (Android) seçeneklerine giderek, anlık bildirim almanız gerekmeyen sosyal medya ve alışveriş uygulamalarının arka plan erişimini kapatın. Bu küçük hamle, bataryanızın gereksiz yere mesai yapmasını engelleyerek şarj sürenizi belirgin ölçüde uzatacaktır.
Akıllı telefonunuzun pil ömrünü uzatan gizli ayar: Şarj süresini ikiye katlayan yöntem
Günlük hayatımızın merkezinde yer alan akıllı telefonlarda en sık karşılaştığımız sorunların başında bataryanın çabuk tükenmesi geliyor. Teknoloji üreticilerinin resmi kılavuzlarına dayanarak hazırladığımız bu galeri haberde, telefonunuzun şarj süresini adeta ikiye katlayacak pratik ve gizli ayarlarKaynak: Diğer
Arka plan uygulamalarını sınırlandırın
Ekran yenileme hızını ve parlaklığı optimize edin
Yeni nesil akıllı telefonlarda standart hale gelen 120Hz veya 90Hz ekran yenileme hızları, akıcı bir deneyim sunsa da bataryanın en büyük düşmanlarındandır. Gündelik kullanımlarda, haber okurken veya mesajlaşırken ekran yenileme hızını 60Hz'e düşürmek (veya dinamik/adaptif moda almak) pil ömrüne ciddi bir katkı sağlar. Ayrıca otomatik parlaklık sensörünü aktif tutmak ve karanlık modu (Dark Mode) kullanmak, özellikle OLED ve AMOLED ekranlı cihazlarda piksellerin daha az enerji harcamasını sağlayarak bataryayı korur.
Konum servislerini sadece kullanırken açın
Hava durumu, haritalar, sosyal medya ve hatta bazı oyun uygulamaları sürekli olarak GPS verinizi kullanarak konumunuzu takip eder. GPS modülü, telefonun en çok güç tüketen donanımlarından biridir. Ayarlar üzerinden konum servislerine girerek, uygulamaların konumunuza erişimini "Her Zaman" yerine "Yalnızca Uygulamayı Kullanırken" şeklinde değiştirin. Hiç kullanmadığınız uygulamaların konum erişimini ise tamamen kapatın. Bu sayede cihazınız uyku modundayken bile sürekli uydu araması yapmaktan kurtulur.
Pil sağlığı ve optimize edilmiş şarjı aktif edin
Bataryanızın gün içindeki şarjı kadar, uzun vadeli sağlığı da önemlidir. Lityum-iyon pillerin sürekli olarak yüzde 100 kapasitede şarjda tutulması, bataryanın kimyasal ömrünü kısaltır.
Cihazınızın pil ayarlarında bulunan "İyileştirilmiş Pil Şarjı" (iOS) veya "Pili Koru" (Android) gibi özellikleri mutlaka aktif hale getirin. Bu özellikler, telefonunuzun yüzde 80'den sonraki şarj işlemini yavaşlatarak bataryanın yıpranmasını önler ve cihazınızın yıllar boyu ilk günkü şarj performansına yakın kalmasını sağlar.
Gereksiz bildirimleri ve titreşimi kapatın
Gün içinde ekranınıza düşen onlarca gereksiz bildirim, her seferinde ekranın uyanmasına ve cihazın işlem yapmasına neden olarak bataryayı tüketir. Ayrıca, telefonun içindeki küçük motoru çalıştıran titreşimli bildirimler ve klavye dokunma titreşimleri (haptic feedback) sanıldığından çok daha fazla enerji harcar.
Sadece gerçekten acil olan mesajlaşma ve mail uygulamalarının bildirimlerini açık bırakıp, sistem titreşimlerini kapatarak bataryanızda ciddi bir tasarruf alanı yaratabilirsiniz.