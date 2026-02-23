Sabah gözünüzü açar açmaz ilk yaptığınız şey ne? Eğer cevabınız "telefona bakmak" ise, tebrikler; siz de Byung-Chul Han’ın tabiriyle o devasa "dijital sürünün" bir parçasısınız. Han, son yılların en çok konuşulan düşünürlerinden biri. Daha önce de Palyatif Toplum isimli kitabını incelemiştim. Yazdığı her kitap bir tokat gibi yüzümüzde patlıyor ama bu tokat bizi uyandırmak için atılıyor. Bugün masamızda olan "Sürünün İçinde: Dijital Dünyaya Bakışlar" ise, aslında neden bu kadar yorgun, neden bu kadar öfkeli ve neden bu kadar "bağlıyken kopuk" olduğumuzun anatomisini çıkarıyor.

KİTLE MİYİZ, YOKSA SADECE "PİKSEL" MİYİZ?

Han, kitabına çok temel bir ayrımla başlıyor. Klasik anlamdaki "kitle" (halk) ile dijital "sürü" arasındaki fark. Eskiden meydanlarda toplanan kitlelerin bir ruhu, bir davası, bir "biz" duygusu vardı. Dijital sürüde durum çok farklı. Bizler ekran karşısında tek başınayız. Birbirimize bağlıyız ama bir bütün değiliz. Han’a göre bizler artık bir topluluk değil, sadece aynı yöne doğru "tıklayan" izole bireyleriz. Bir "biz" oluşturamıyoruz; çünkü dijital dünya bizi sadece "ben"liğimizle meşgul ediyor.

"SHITSTORM": DİJİTAL LİNÇİN ANATOMİSİ

Kitabın en çarpıcı bölümlerinden biri, yazarın "Shitstorm" (Dijital Fırtına/Linç) dediği kavram. Fark ettiniz mi, internette saygı ne kadar çabuk kayboluyor? Han bunun nedenini "mesafenin yok oluşuna" bağlıyor. Saygı, aradaki mesafeyle korunur. Ancak dijital dünya her şeyi o kadar şeffaf ve ulaşılabilir kıldı ki, artık kimsenin kimseye bir mesafe borcu kalmadı. Bu da en ufak bir kıvılcımda binlerce insanın tek bir kişiye saldırdığı, ama sabahına her şeyin unutulduğu o meşhur "sosyal medya linçlerini" doğuruyor. Han’ın dediği gibi; bu fırtınalar gürültülüdür ama asla gerçek bir devrim ya da değişim yaratmazlar.

KENDİ HAYATIMIZIN GARDİYANLARIYIZ

Eskiden bizi izleyen bir "Büyük Birader" (Big Brother) korkusu vardı. Han diyor ki: "Korkmanıza gerek kalmadı, çünkü artık o işi kendiniz yapıyorsunuz." Bizler gönüllü olarak ne yediğimizi, nereye gittiğimizi, ne düşündüğümüzü sergiliyoruz. Bu bir özgürlük mü, yoksa şeffaflık adı altında kendimizi sömürmek mi?

Filozofumuz burada çok sert. Artık "itaatkar tebaalar" değiliz; bizler kendimizi özgür sanırken aslında kendi kendimizi denetleyen, daha fazla beğeni, daha fazla etkileşim için ruhunu dijital pazara çıkaran "performans özneleriyiz". Parmak uçlarımızla dünyayı yönettiğimizi sanırken, aslında sadece bir ekranı okşuyoruz.

BİR "DURUP BAKMA" MOLASI

Sürünün İçinde, öyle bir çırpıda okunup rafa kaldırılacak bir kitap değil. Aksine, her bölümden sonra kitabı kapatıp duvara bakma ihtiyacı hissettiriyor. Han, bize bir kurtuluş reçetesi sunmuyor ama içinde bulunduğumuz durumu öyle bir berraklıkla anlatıyor ki, o "sürüden" bir anlığına ayrılıp nefes alma ihtiyacı duyuyorsunuz.

Eğer sosyal medyanın o gürültülü dünyasından biraz yorulduysanız ve "gerçekten ne oluyor?" diye soruyorsanız, Han’ın bu kısa ama devasa kitabına mutlaka bir yer açın. Ama dikkat, kitabı bitirdiğinizde telefonunuza eskisi gibi bakamayabilirsiniz.