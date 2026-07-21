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Akıllı telefonlar günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelmiş olsa da tuşlu telefonlara olan ilgi tamamen sona ermiş değil. Nokia markasının lisans sahibi HMD, klasik telefon deneyimini modern özelliklerle bir araya getiren Nokia 300 4G Power Bank modelini resmi olarak duyurdu.

Yeni model, geleneksel tuşlu telefon tasarımını korurken dikkat çekici batarya kapasitesiyle öne çıkıyor. 3.700 mAh kapasiteli pili sayesinde cihaz, 45 güne kadar bekleme, 26 saate kadar konuşma veya müzik dinleme süresi sunuyor. Kutu içeriğinde ise farklı cihazlarla uyumlu 4'ü 1 arada USB kablosu yer alıyor.

Telefonun en dikkat çeken özelliklerinden biri ise powerbank olarak kullanılabilmesi. Yan taraftaki özel tuşa basıldığında cihaz, 5W ters kablolu şarj desteğiyle başka elektronik cihazlara enerji aktarabiliyor. Bu güç, bir akıllı telefonu tamamen doldurmak için yeterli olmasa da kablosuz kulaklık, akıllı saat veya benzeri küçük aksesuarları acil durumlarda şarj etmek için pratik bir çözüm sunuyor.

HMD, telefonu yalnızca günlük kullanım için değil, doğa aktiviteleri ve zorlu çalışma ortamları düşünülerek de tasarlamış. IP65 sertifikası sayesinde toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık sunan cihaz, kaymayı önleyen tırtıklı gövde yapısıyla güvenli bir tutuş sağlıyor.

Üst bölümde yer alan güçlü LED fener de modelin öne çıkan detayları arasında bulunuyor. Şirketin verdiği bilgilere göre bu fener, klasik tuşlu telefonlardaki aydınlatmalardan yaklaşık beş kat, iPhone 16 Pro'nun flaşından ise iki kat daha parlak ışık üretebiliyor. Fener sürekli açık bırakıldığında bile telefon yaklaşık 23 saat boyunca kesintisiz aydınlatma sağlayabiliyor.

Teknik özellikler tarafında ise cihazda 2,4 inç QVGA ekran, 0,3 MP arka kamera, 4G bağlantı desteği ve 32 GB'a kadar microSD kart desteği bulunuyor. Arama, SMS ve FM radyo gibi temel işlevlere odaklanan hafif bir işletim sistemiyle çalışan telefon; Siyah, Yeşil ve Altın olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Nokia 300 4G Power Bank'in yurt dışı satış fiyatı ise 32 dolar olarak açıklandı.