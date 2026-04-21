Akıllı telefonlarda planlı eskitmeye AB darbesi

Avrupa Birliği, USB-C zorunluluğunun ardından teknoloji dünyasında devrim yaratacak bir karara daha imza attı. Şubat 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni yönetmelik, akıllı telefonların ömrünü uzatmayı ve tüketiciyi korumayı hedefliyor.

Bataryalar Artık "Kullanıcı Dostu

Yeni düzenlemeyle birlikte, akıllı telefonlarda kapalı kutu tasarımı sona eriyor. 2027’den itibaren satılacak cihazlarda bataryalar, kullanıcılar tarafından teknik servise ihtiyaç duyulmadan, evdeki basit aletlerle kolayca değiştirilebilecek. Ayrıca bataryaların 800 şarj döngüsünden sonra bile en az yüzde 80 kapasiteyi koruması standart hale getirilecek.

10 Yıl Yedek Parça Garantisi

Yeni kurallara göre üreticiler, parçaları ve tamir kılavuzlarını en az 10 yıl boyunca piyasada bulundurmak zorunda. Üçüncü taraf tamir merkezlerine yönelik kısıtlamalar da kalkıyor; cihazlar tamamen "tamir edilebilirlik" odaklı üretilecek.

Üreticiye Maliyet, Tüketiciye Tasarruf

Planlı eskitme modeline büyük bir darbe vuran bu adım, üreticiler için maliyet ve tasarım zorluklarını beraberinde getirecek olsa da, kullanıcılar için daha uzun ömürlü ve ekonomik bir cihaz dönemini başlatıyor.