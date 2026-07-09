Akıllı telefon dünyasında adeta bir dönemin kapanıp yeni bir dönemin açılışına şahitlik ediyoruz. Apple'ın katlanabilir telefon pazarına giriş yapacağı ilk cihazı (ve muhtemelen şimdiye kadar üretilmiş en pahalı iPhone modeli) olması beklenen iPhone Ultra (veya iPhone Fold) için geri sayım resmen başladı.

Temmuz ayının başlarında, ünlü analistlerin menteşe sorunları ve panel verimliliği gibi nedenlerle üretimin tıkanacağını, bu yüzden eylül lansmanının tehlikeye girdiğini ya da cihazın yıl sonuna sarkacağını iddia etmesi teknoloji dünyasında endişe yaratmıştı. Ancak Apple'ın Asya'daki tedarik zincirinden ve özellikle ekran üreticisi Samsung Display ile montaj ortağı Foxconn cephesinden gelen son sıcak bilgiler bu söylentileri tamamen yalanladı.

BÜYÜK ENGELLER AŞILDI: ÜRETİM HEDEFİ 10 MİLYONA ÇIKTI

Sızan bilgilere göre Samsung Display, Apple'ın katlanabilir OLED paneller için koyduğu son derece katı olan %80'lik üretim verimliliği (yield) sınırını aşmayı başardı ve seri üretim onayını kaptı. Foxconn ise nisan ayındaki başarılı deneme üretimlerinin ardından temmuz ayı itibarıyla montaj hatlarını tam kapasiteye ulaştırdı.

Daha da önemlisi Apple, daha önce 7-8 milyon adet olarak planladığı bu yılki katlanabilir iPhone sipariş hacmini, gelen olumlu raporların ardından 10 milyon adede yükselterek tedarikçilerine yeni talimatlar gönderdi.

LANSMAN STRATEJİSİ "IPHONE X" GİBİ OLACAK

Sektörün en güvenilir analistlerinden Ming-Chi Kuo'nun son raporuna göre Apple, bu cihazın tanıtımında tıpkı 2017 yılındaki iPhone X stratejisini izleyecek.

Buna göre katlanabilir iPhone Ultra, 8 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek büyük Apple lansmanında iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleriyle birlikte sahneye çıkarılacak. Ancak ilk üretim adetleri sınırlı kalacağı için, ön siparişlerin ve resmi satış tarihinin ekim ayına veya dördüncü çeyreğin ortalarına doğru sarkabileceği, piyasaya çıktığı ilk anlarda ise dünya genelinde devasa bir stok krizinin yaşanabileceği belirtiliyor.

DETAYLAR NETLEŞTİ: iPAD MİNİ BOYUTUNDA BİR KATLANABİLİR

Sadece donanım tarafında değil, geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen WWDC 2026'da geliştiricilere sunulan iOS 27 işletim sisteminin kodlarında da cihazın katlanma açılarını hesaplayan yazılımsal kodlar keşfedildi. Bu sızıntılar ve tedarik zinciri belgeleri, cihazın şu teknik özelliklerle geleceğini netleştirdi: