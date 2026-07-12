Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Teknoloji dünyasından gelen son sızıntılar, Apple'ın mevcut akıllı telefon serisindeki baz model için üretim stratejisinde zorunlu bir değişikliğe gittiğini gösteriyor. Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan istihbarata göre şirket, yükselen donanım maliyetleri karşısında standart iPhone 17 üretim hatlarındaki kapasiteyi yüzde 33 oranında azaltma kararı aldı.

Daha önce aynı üretim hatlarında yaklaşık yüzde 15 seviyesinde bir kapasite daralmasına giden ABD'li üreticinin, maliyet baskısının artmasıyla bu oranı üçte bir seviyesine kadar çıkarması dikkat çekti. Kısıntı kararının arkasında ise küresel pazarda bellek ve depolama bileşenlerinde yaşanan önlenemez fiyat artışları yatıyor.

YAPAY ZEKA ÇILGINLIĞI BELLEK FİYATLARINI UÇURDU

Sektörel verilere göre, özellikle akıllı telefonların kalbini oluşturan LPDDR5X bellek fiyatlarında devasa bir artış yaşanıyor. Yapay zeka veri merkezlerinin piyasadaki bileşenleri hızla tüketmesi nedeniyle, daha önce çok daha uygun fiyatlanan 12 GB LPDDR5X bellek modüllerinin sözleşmeli fiyatı, 2025'in ilk çeyreğinden bu yana yaklaşık üç katına çıkarak 145 dolar seviyesine ulaştı. Bunun yanı sıra, cihazlarda kullanılan 256 GB NAND depolama birimlerinin fiyatının da önümüzdeki üçüncü çeyrekte 51 dolara kadar yükselmesi bekleniyor.

YENİ NESİL MODELLERDE ZAM KAPIDA

Bileşen maliyetlerindeki bu keskin yükseliş, Apple'ın üretim bütçesini doğrudan sarsarken, özellikle yüksek kapasiteli telefon modellerinde depolama birimi en büyük gider kalemi haline geldi. Analistler, artan maliyetlerin tüketiciye yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Sektörde şimdiden, Apple'ın önümüzdeki dönemde tanıtacağı iPhone 18 serisinde bu maliyet artışlarını dengelemek adına küresel çapta fiyat artışına gideceği yüksek sesle konuşulmaya başlandı.