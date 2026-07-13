Sızıntılara göre seri, kullanıcı tercihine göre farklı donanım alternatifleri barındıracak. Serinin temel modeli Redmi Turbo 6, gücünü TSMC’nin 3 nanometre üretim mimarisiyle geliştirilen MediaTek Dimensity 8600 yonga setinden alacak. Yüksek enerji verimliliği sunan bu işlemci, cihazın 10.000 mAh kapasiteli devasa bataryasıyla birleştiğinde kullanıcılara kesintisiz bir deneyim vadediyor. Bu sıra dışı pil kapasitesi, özellikle yoğun iş temposuna sahip profesyoneller ve uzun süre oyun oynayan kitleler için şarj problemini tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

ÜST MODEL REDMİ TURBO 6 MAX FARK YARATIYOR

Serinin premium özelliklerle donatılmış tepe modeli Redmi Turbo 6 Max ise amiral gemisi standartlarını yeniden tanımlıyor. Bu modelde daha gelişmiş bir performans sunan Dimensity 9600s serisi bir işlemcinin yer alması öngörülüyor. Görsel deneyimi 2K çözünürlüklü 7 inçlik devasa ekranıyla zirveye taşıyacak olan cihaz, dayanıklılık tarafında da iddialı. Metal çerçeveli kasaya sahip olan model, IP68 ve IP69 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikalarıyla korunuyor. Güvenlik tarafında ise ekran altına entegre edilen modern ultrasonik parmak izi okuyucu teknolojisi dikkat çekiyor.

SIZINTILARIN GÜVENİLİRLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Geçmişte Xiaomi 13 Ultra ve Xiaomi Pad 6 gibi modellerin piyasaya çıkış bilgilerini doğru tahmin eden sızıntı kaynakları, bu bilgilerin doğruluk payını artırıyor. Sektör analistleri, pazardaki benzer yüksek kapasiteli batarya örneklerini de göz önünde bulundurarak, bu yeni nesil pil teknolojisinin 2027 yılı itibarıyla küresel pazarda standart hale geleceğini öngörüyor. Redmi'nin bu hamlesinin, akıllı telefonların kullanım sürelerini birkaç günün de üzerine çıkarması beklenirken, üst düzey özelliklerle donatılan Max modelinin 2027 yılının Ocak ayında resmi olarak tanıtılması planlanıyor.