Akıllı telefon fiyatlarına yeni zam dalgası: Tarih verildi

Yüksek bileşen maliyetleri karşısında en büyük darbeyi, ürün yelpazesinde giriş ve orta segment modellere daha fazla yer veren Xiaomi, Oppo ve Vivo aldı. Küresel ölçekte en büyük beş üretici arasında yer alan bu markaların sevkiyatlarında, bellek maliyetlerindeki yükselişe bağlı olarak sert düşüşler kaydedildi.