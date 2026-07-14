Küresel akıllı telefon pazarında, bellek çipi tedarikinde yaşanan uzun süreli aksaklıkların maliyetleri yukarı çekmesi ve tüketici talebini baskılaması nedeniyle ciddi bir daralma yaşanıyor.
Akıllı telefon fiyatlarına yeni zam dalgası: Tarih verildi
Bellek çipi krizi nedeniyle küresel akıllı telefon sevkiyatları ikinci çeyrekte yüzde 11 gerileyerek son 13 yılın en düşük seviyesine indi. Sektördeki daralmaya rağmen Samsung liderliği geri alırken, pazar payını rekor seviyeye çıkaran Apple ve diğer markalarda yeni fiyat artışları bekleniyor.Kaynak: Haber Merkezi
Counterpoint Research tarafından açıklanan öncü verilere göre, küresel telefon sevkiyatları yıllık bazda yüzde 11 oranında gerileyerek 2013'ten bu yana kaydedilen en zayıf ikinci çeyrek performansını gösterdi.
Sektördeki genel gerilemeye meydan okuyan Apple, sevkiyat oranını yüzde 3 oranında artırmayı başardı. Özellikle premium iPhone modellerine yönelik güçlü talebin sürmesi ve şirketin fiyat politikasını koruması, Apple'ın küresel pazar payını yüzde 20 ile tarihi bir zirveye taşıdı.
Ancak uzmanlar, yükselen maliyet baskısı sebebiyle önümüzdeki dönemde Apple cephesinde de fiyat artışlarının yaşanabileceğini öngörüyor. Diğer taraftan Samsung, elde ettiği yüzde 24'lük pazar payıyla sektör liderliğini yeniden ele geçirdi.
Güney Koreli üreticinin bu başarısında; yeni Galaxy S26 serisinin yüksek satış grafiği, tedarik zincirindeki iyileşmeler ile Hindistan ve Orta Doğu gibi kritik pazarlarda fiyat artışlarını daha sınırlı tutması etkili oldu.
Yarı iletken üreticilerinin, geleneksel tüketici elektroniği yerine yapay zekâ odaklı veri merkezlerinden gelen taleplere öncelik vermesi, bellek fiyatlarının hızla tırmanmasına yol açtı.
Bileşen maliyetlerindeki artış, özellikle giriş ve orta segment akıllı telefon üreten markaları doğrudan etkiledi. Bu segmentteki cihazların fiyatlarının yükselmesi ise bütçe dostu modellere yönelik tüketici talebinin zayıflamasına neden oldu.
Yüksek bileşen maliyetleri karşısında en büyük darbeyi, ürün yelpazesinde giriş ve orta segment modellere daha fazla yer veren Xiaomi, Oppo ve Vivo aldı. Küresel ölçekte en büyük beş üretici arasında yer alan bu markaların sevkiyatlarında, bellek maliyetlerindeki yükselişe bağlı olarak sert düşüşler kaydedildi.
Sektörün geleceğine yönelik tahminlerini paylaşan Counterpoint Research, küresel akıllı telefon sevkiyatlarının yıl genelinde yaklaşık yüzde 14 oranında azalacağı yönündeki öngörüsünü korudu.
Analistler, bellek çipi tedarikindeki sıkıntıların 2027 yılına kadar sürebileceğini ve bu durumun önümüzdeki aylarda raflara yeni zamlar olarak yansıyabileceğini belirtiyor.