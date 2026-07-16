Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Küresel akıllı telefon pazarı, 2026 yılının ikinci çeyreğinde tarihin en zorlu dönemlerinden birini yaşadı. Sektörün nabzını tutan araştırma şirketi Counterpoint Research'ün verilerine göre, dünya genelindeki akıllı telefon sevkiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında geriledi. Yaklaşık 13 yılın en zayıf ikinci çeyrek performansı olarak kayıtlara geçen bu tarihi daralmanın arkasında ise doğrudan yapay zeka yatırımları yer alıyor.

YAPAY ZEKA ÇIPLARI TELEFON ÜRETİMİNİ VURDU

Dünya genelinde tırmanan DRAM ve NAND bellek sıkıntısı, akıllı telefon üreticilerinin maliyetlerini tavan yaptırdı. Çip üreticilerinin daha yüksek kâr marjı sunan yapay zeka veri merkezi projelerine öncelik vermesi, telefon üreticilerine ayrılan üretim kapasitesinin ciddi oranda kısılmasına yol açtı. Bu maliyet artışları doğrudan cihaz etiketlerine yansırken, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin tetiklediği petrol ve lojistik maliyetleri de pazar üzerindeki kara bulutları kalınlaştırdı.

DEVLERİN SAVAŞINDA SAMSUNG YENİDEN ZİRVEDE

Pazardaki bu sert rüzgarlara rağmen dev markalar arasındaki liderlik yarışı tüm hızıyla sürüyor:

SAMSUNG: Güçlü tedarik zinciri yönetimi ve akıllıca uyguladığı bölgesel kampanyalar sayesinde fiyat artışlarını sınırlı tutmayı başaran Samsung, yüzde 24'lük pazar payı ile dünya liderliğini yeniden ele geçirdi. Şirketin büyümesinde, özellikle yapay zeka özellikleri ve gizlilik ekranıyla dikkat çeken amiral gemisi Galaxy S26 Ultra'ya olan yoğun talep büyük rol oynadı.

APPLE: