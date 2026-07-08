Giyilebilir teknoloji pazarında akıllı saatlerin rolü, sadece bildirim takip edilen birer aksesuar olmaktan çıkıp bağımsız birer iletişim aracına dönüşmeye doğru evriliyor. Bu dönüşümün en önemli adımlarından biri, dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı bulunan anlık mesajlaşma devi WhatsApp'tan geldi. Şirket, Google’ın akıllı saat işletim sistemi olan Wear OS platformu için kullanıcı deneyimini kökten değiştirecek yeni bir sohbet yönetimi paketi yayımladı.

Android 2.26.27.2 beta güncellemesiyle (bazı kaynaklarda 2.26.7.2 olarak da anılan sürümle) birlikte kullanıcılara sunulan bu araçlar, akıllı saat uygulamalarının akıllı telefonlara olan göbekten bağımlılığını ciddi oranda azaltmayı hedefliyor.

TELEFONA DOKUNMADAN YENİ SOHBET BAŞLATILABİLECEK

2023 yılında Wear OS için ilk resmi uygulamasını çıkaran WhatsApp, o dönem kullanıcılarına yalnızca gelen mesajları okuma, temel yanıtlar verme ve sesli not gönderme gibi sınırlı bir alan tanıyordu. Yeni güncellemeyle birlikte artık telefonunuz yanınızda olmasa dahi doğrudan akıllı saatinizin ekranından rehberinizdeki herhangi bir kişiyle sıfırdan yeni bir sohbet başlatabileceksiniz. Özellikle telefonun evde unutulduğu, sporda ya da yürüyüşte olduğu anlarda bu bağımsızlık, kullanıcılara büyük bir hareket özgürlüğü tanıyacak.

BİLEKTEN BASİT KAYDIRMA HAREKETLERİYLE SOHBET YÖNETİMİ

Yeni arayüz kodlamaları sayesinde akıllı saat üzerindeki sohbet listesi çok daha işlevsel hale getirildi. Kullanıcılar artık saat ekranındaki bir sohbetin üzerine gelip küçük bir kaydırma (swipe) hareketi yaparak şu gelişmiş komutları anlık olarak uygulayabilecek:

Okundu / Okunmadı Olarak İşaretle: Gelen yoğun mesaj trafiğinde, daha sonra telefondan detaylıca bakılmak istenen sohbetler tek bir dokunuşla "okunmadı" olarak işaretlenebilecek. Grup sohbetlerindeki bildirim sayıları da içeriğe girmeden sıfırlanabilecek.

Sohbet Sabitleme (Pin): En çok konuşulan veya acil olan kişi/gruplar, saatteki ana listenin en üstüne kilitlenebilecek.

Arşivleme: Saat ekranındaki kalabalığı önlemek adına, aktif olarak kullanılmayan eski sohbetler doğrudan arşiv klasörüne gönderilerek ana ekrandan gizlenebilecek.

Sessize Alma (Mute): Özellikle durmaksızın bildirim gönderen kalabalık gruplardan gelen uyarılar, doğrudan bilekten susturulabilecek.

KADEMELİ OLARAK DAĞITILIYOR

Söz konusu yeni nesil yönetim araçları şu an için Google Play Store üzerinden WhatsApp Beta programına kayıtlı olan belirli test kullanıcılarının erişimine açıldı. Güncelleme sunucu taraflı (server-side) bir mimariyle parça parça aktif edildiği için, cihazında henüz bu özellikleri göremeyen kullanıcıların birkaç hafta daha beklemesi gerekebilir. Test süreçlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından, tüm bu özelliklerin yakın dönemde global ölçekteki kararlı (stabil) sürüme entegre edilmesi bekleniyor.