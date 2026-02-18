2025 yılı, Çin akıllı saat pazarı açısından kayda değer bir büyüme dönemiydi. Son rapora göre online satışlar yüzde 15.6 artarak 21.34 milyon adede ulaştı; Huawei ise yüzde 46.8’lik çarpıcı satış artışı sayesinde pazarın zirvesine yerleşti.
Akıllı saat lideri kim oldu? Huawei mi Apple mı?
Çin akıllı saat pazarı raporuna göre Huawei, yüzde 46.8’lik büyüme ile liderliği ele geçirdi. Peki, Apple ve Xiaomi’nin sıralaması ne durumda?
bu büyüme, sektördeki rekabetin ne denli kızıştığını ve markaların pazar payı mücadelesini net biçimde ortaya koyuyor.
Çin Akıllı Saat Pazarı Büyümeye Devam EdiyorRapora göre Çin’deki yetişkin akıllı saat online satışları 2025’te 21.34 milyon adede yükseldi. Bu rakam 2024’e göre yüzde 15.6 artış gösteriyor. Gelirler yıllık yüzde 50.8 oranında artarak 24.48 milyar yuana (yaklaşık 3.43 milyar dolar) çıktı.
Bu yükselişin temel nedenlerinden biri ortalama satış fiyatının 1.147 yuana (yaklaşık 160 dolar) ulaşmasıydı.
Pazar lideri Huawei, birim satışlarda yüzde 24.5 pay alarak dikkat çekti. Şirket bir önceki yıla kıyasla satışlarını yüzde 46.8 artırıp pazar payını 5.2 puan yükseltti.
Huawei’nin başarısında 2025’te yenilenen ürün yelpazesi etkili oldu. İnce tasarımlı FIT serisi, yapay zeka ve sağlık takibi özellikleriyle öne çıkan Watch 5 ile uzun pil ömrü sunan GT 6 serisi gibi modeller farklı kullanıcı gruplarına seslendi.
HarmonyOS ekosistemi ise Huawei’nin en güçlü silahı haline geldi. Giyilebilir cihazların akıllı telefonlar, ev aletleri ve tıbbi sistemlerle sorunsuz entegrasyonu kullanıcılara kesintisiz deneyim sağladı. Şirket ayrıca yaşlı dostu özellikler ve medikal düzey sağlık takibiyle ileri yaştaki kullanıcı segmentinde sağlam bir konum kazandı.
Pazardaki Diğer Önemli Oyuncular: Apple ve Xiaomiİkinci sıradaki Apple, %16.5’lik online birim satış payıyla pazar payını 5.7 puan artırdı. 2025’te tanıtılan S11, SE 3 ve Ultra 3 modelleriyle premium segmentteki üstünlüğünü perçinledi.
3.000 yuan (yaklaşık 420 dolar) ve üzeri fiyat bandındaki satışların yüzde 60’ından fazlasını kontrol eden Apple, toplam pazar gelirinin de yüzde 40’ını elde etti.Üçüncü sırada yer alan Xiaomi ise %8.8’lik birim satış payına ulaştı.
Özellikle 1.000 yuan (yaklaşık 140 dolar) civarındaki fiyat-performans ürünleriyle fark yarattı. Redmi Watch 6 ve Xiaomi Watch S4 gibi yeni modellerle giriş ve orta segmentteki satışlarını yükseltti.2026’ya girerken rekabetin daha da sertleşmesi bekleniyor.
Huawei’nin ekosistem entegrasyonu ve yerel sağlık çözümleriyle liderliğini pekiştireceği, Apple’ın ise premium alandaki hakimiyetini koruyacağı tahmin ediliyor.
Akıllı saat nedir? Özellikleri nelerdir?
Akıllı saat (smartwatch), geleneksel kol saatlerinin ötesine geçen, bileğinize taktığınız giyilebilir bir teknolojik cihazdır. Temel olarak zaman gösterme işlevinin yanı sıra akıllı telefonunuzla entegre çalışarak sağlık takibi, fitness izleme, bildirim yönetimi ve günlük yaşamı kolaylaştıran pek çok özelliği sunar. 2026 itibarıyla akıllı saatler artık sadece bir aksesuar olmaktan çıkmış, adeta kişisel sağlık asistanı, spor koçu ve hatta yapay zeka destekli yardımcı haline gelmiştir.
Akıllı Saatlerin Temel Özellikleri
(2026 Güncel Standartları)Günümüz modellerinde (Apple Watch Series 11, Samsung Galaxy Watch 8, Huawei Watch GT 6 Pro, Google Pixel Watch 4, Garmin Fenix 8 gibi popüler cihazlarda) şu özellikler standart veya gelişmiş seviyede bulunuyor:
Sağlık ve Fitness Takibi
Kalp atış hızı (nabız) ölçümü, kandaki oksijen seviyesi (SpO2), EKG (elektrokardiyogram), tansiyon tahmini, uyku takibi (uyku evreleri, apne tespiti, Sleep Score), stres seviyesi analizi, adım sayar, kalori yakımı, otomatik egzersiz algılama ve 100+ spor modu. Yapay zeka ile günlük sağlık koçluğu (enerji skoru, nefes egzersizi önerisi, hipertansiyon uyarısı) yaygınlaşıyor.
Bağlantı ve İletişim
Akıllı telefon bildirimleri (mesaj, arama, e-posta), Bluetooth aramaları yapma/cevaplama, sesli asistan (Siri, Google Assistant, Bixby), müzik kontrolü ve depolama (Spotify gibi uygulamalarla bağımsız çalma).
Navigasyon ve Konum
Dahili GPS (çift frekanslı, yüksek doğruluklu), rota takibi, offline haritalar, acil durum uydu mesajlaşması (bazı modellerde).
Ekran ve Tasarım
Parlak AMOLED/OLED ekranlar (always-on display, 2000 nit parlaklık), LTPO teknolojisi ile akıcı ve enerji verimli kullanım, su geçirmezlik (5 ATM veya 50 metreye kadar), dayanıklı cam (Corning Gorilla Glass veya safir kristal).
Pil Ömrü ve Şarj
Standart modellerde 18-48 saat, premiumlarda 24+ saat (Apple Watch Series 11'de tam gün), bazı modellerde 1-2 hafta (Huawei GT serisi gibi). Hızlı şarj (30 dakikada %50+).
Diğer Akıllı Özellikler
Mobil ödeme (Apple Pay, Google Wallet), uygulama desteği (App Store veya Play Store), AI entegrasyonu (ChatGPT benzeri sohbet, kişiselleştirilmiş öneriler), bilek hareketi jestleri (double tap veya flick).
Akıllı saatler iOS (Apple Watch) veya Android (Samsung, Google, Huawei, Xiaomi) ekosistemine göre optimize edilir; uyumluluk telefon markasına göre değişir. Fiyat aralığı 1.000 TL'den başlayıp 20.000 TL+'ya kadar çıkar. Seçerken telefonunuzun sistemi, sağlık ihtiyaçlarınız (örneğin detaylı spor takibi mi yoksa temel kullanım mı) ve pil ömrü ön planda tutulmalı.