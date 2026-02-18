Akıllı saat lideri kim oldu? Huawei mi Apple mı?

Akıllı saat nedir? Özellikleri nelerdir?

Akıllı saat (smartwatch), geleneksel kol saatlerinin ötesine geçen, bileğinize taktığınız giyilebilir bir teknolojik cihazdır. Temel olarak zaman gösterme işlevinin yanı sıra akıllı telefonunuzla entegre çalışarak sağlık takibi, fitness izleme, bildirim yönetimi ve günlük yaşamı kolaylaştıran pek çok özelliği sunar. 2026 itibarıyla akıllı saatler artık sadece bir aksesuar olmaktan çıkmış, adeta kişisel sağlık asistanı, spor koçu ve hatta yapay zeka destekli yardımcı haline gelmiştir.