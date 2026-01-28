Elbette biliyoruz ki anketler -elde edilen bilgiler doğrultusunda ortaya konulan- bir değerlendirmeden öte bir şey değil.

Bunu da yalnızca ben değil dünya âlem biliyor…

*

Hatta öyle ki anketlerin çok büyük bir kısmının verdiği sonuçlara göre:

Kimileri sadece hayal kuruyor…

Kimileri nerede yanlış yaptığını gözden geçiriyor ve daha iyisini nasıl yapabileceğinin arayışına düşüyor.

Anlayacağınız anket denilen şey; ileride ortaya çıkacak olan olan bir sonucun, nasıl gerçekleşebileceği ile ilgili önceden olabilme ihtimalinin göz önüne konuluşudur da.

*

Ha! Geçmişte öyle anket sonuçları ortaya çıkmıştır ki anketi yapanları bile şaşırtmıştır.

Veriler incelenmiş, ancak esas çıkması gereken sonuç da çıkmamıştır.

Bu da anketin ne kadar tarafgir bir şekilde yapılışıyla ilgili olsa gerek.

*

İnsanoğlunda var olan beyin, ‘Bedava’ olsa da mutlaka kullanmak gerektiğini gözler önüne seriyor.

Onu çalıştırmadığımız sürece…

Onun hakkını vermediğimiz sürece…

Onu değerlendirmediğimiz sürece ne yapıyor ne ediyor insanı hayal kırıklığına uğratıyor.

*

ORC Araştırma geçtiğimiz günlerde; “Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirdiniz?” sorusunu sormuş.

*

Kimlere sormuş?

Önce esnaflara sonra da ev kadınlarına.

Denek olarak esnafın ve ev kadınının seçilmesi bence oldukça akıllıca…

*

Akıllıca ve aynı zamanda da AKP’nin bu zamana kadar umudunu yeşerten iki kesim onlar.

İşinde gücünde…

Ne kazandım Allah bereketini versin!

Eve bir şey götürebilirsem…

Sattığım malı yerine koyabilirsem…

İçinde bulunduğumuz şu günde normalin biraz altında da olsa evlatlarımın okul masraflarını karşılaya bilirsem ‘Ağa da benim paşa da’ diyeceğinden hiç kuşkum yok.

*

Ya ev kadını?

Bey’inin eve bıraktığı ile ev bütçesini kontrollü kullanabilirse…

Markette-pazarda alış-verişini asgari de olsa sağlayabilirse…

Bir de akşam oldu mu, Bey’inin ve evlat canlarının sofrasına bir-iki kap yemek çıkartabildi mi sahiden de ağa da o, paşa da.

Çünkü öyle bir dönemi yaşıyoruz son beş-on yıldır.

Bakar mısınız ne hallere getirildik!..

*

Ben bunu söylerken CHP iyi de AKP kötü anlamında söylemiyorum.

Yaşatılanlara bakıyorum.

İnsanların yüzlerine bakıyorum…

Esnafın ve ev kadının haline bakıyorum…

Düne bakıyorum…

Ondan önceki günlere bakıyorum!

Yok be arkadaş yok!

AKP’nin -insana dokunma anlamında- elle tutulacak bir yanı yok, kalmadı.

Ancak insanı iteleme…

Öteleme…

Ayrıştırma…

Fakirleştirme…

Fukaralaştırma…

Gıkını çıkartanı korkutma anlamında ise sınır tanımıyor.

*

CHP’yi dünle değerlendirenlere…

Düne dair, doğru-yanlış atıfta bulunanlara kimsenin kulak asmadığı da ortada.

Adamlar 40 yıldır iktidar gelememiş…

AKP 25 yıldır iktidarda ve memleketin çok büyük bir kesimi açlık ve sefalet içinde…

*

Demem o ki esnafın da…

Ev kadınının da -hem vallahi hem billahi- hali perişan.

AKP bunu görsün istiyorum ya nerede onlarda o göz.

Ben de “İster görür ister görmez, sonucuna da katlanır” diyorum.

*

Hem elden ne gelir ki?

Başa gelen çekilir…

‘Kaderimse çekerim’ sözüne de inanmıyorum artık ben.

Akıllı olmak lâzım, neme lâzım…

O sese kulak vermek lâzım.