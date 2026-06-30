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Kaynak: AA

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, yaklaşık 40 milyon dolarlık yatırımla inşa edilen, toplam 17 bin 360 metrekare kapalı alana sahip akıllı mühimmat ve su altı sistemlerine yönelik ek üretim ile test merkezleri faaliyete geçti.

Yeni tesislerin hizmete alınmasıyla birlikte hava ve deniz savunma sistemlerinin üretim süreçlerinde robotik teknolojiler ve otomasyon altyapısı önemli ölçüde güçlendirildi. Seri üretim kapasitesini artıracak bu yatırımlar sayesinde ASELSAN'ın teslimat hızı, üretim verimliliği ve kalite standartlarının daha da yükselmesi hedefleniyor.

Hayata geçirilen bu yatırımlar, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerli ve milli üretim kabiliyetini güçlendirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.