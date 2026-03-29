İsviçre merkezli gıda üreticisi Nestle, İtalya'dan Polonya'ya sevkiyat gerçekleştiren ve içerisinde 12 ton KitKat bulunan bir tırın, Avrupa'daki transit yolculuğu sırasında çalındığını açıkladı.

Şirket, Paskalya öncesi yaşanabilecek stok sıkıntısına vurgu yaparken, "Hırsızlar 'KitKat'la bir mola ver' sloganımızı fazla ciddiye aldı" şeklinde esprili bir açıklama yaptı.

Avrupa gündemi, alışılmışın dışındaki bir hırsızlık vakasıyla sarsılıyor. İsviçreli gıda devi Nestle, İtalya’daki üretim tesisinden Polonya’daki lojistik noktalarına ulaşmak üzere hareket eden yüklü miktardaki çikolata sevkiyatının, transfer sürecinde ortadan kaybolduğunu duyurdu.

Karar'da yer alan habere göre, şirketten Fransız haber ajansı AFP'ye yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta transit geçiş halindeyken çalınan tırın içinde, markanın yeni serisine ait tam 413 bin 793 adet (yaklaşık 12 ton) KitKat bulunuyordu. Araç ve içindeki devasa kargonun nerede olduğu henüz bilinmiyor.

'SLOGANIMIZI FAZLA CİDDİYE ALDILAR'

Milyonlarca dolarlık zarara rağmen Nestle cephesinden gelen açıklama ise oldukça esprili oldu. Markanın ünlü reklam sloganına (Have a break, have a KitKat - KitKat'la bir mola ver) atıfta bulunan bir şirket sözcüsü, "Biz insanları her zaman KitKat ile bir mola vermeye teşvik ettik. Ancak görünüşe göre hırsızlar bu mesajı çok kelime anlamıyla anladılar ve 12 tondan fazla çikolatamızla ortadan kaybolarak büyük bir mola (kaçış) yaptılar" dedi.

Olayla ilgili yerel güvenlik güçleri ve tedarik zinciri ortaklarıyla yakın işbirliği içinde geniş çaplı bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

KARABORSAYA DÜŞEBİLİR UYARISI

Avrupa'daki tüketicileri doğrudan etkilemesi beklenen bu büyük çaplı hırsızlık, zamanlamasıyla da dikkat çekiyor. Çikolata talebinin en üst seviyeye ulaştığı Paskalya dönemi öncesinde yaşanan bu olay, Nestle cephesinde tedarik endişesi yarattı. Ayrıca, çalınan 12 tonluk çikolatanın Avrupa pazarlarında resmi olmayan satış kanallarına (karaborsa) düşebileceği belirtildi.

TÜKETİCİLERDEN YARDIM İSTENDİ

Nestle, hırsızların izini sürmek için tüketicilerden de yardım istiyor. Çalınan ürünlerin her birinin üzerinde bulunan benzersiz parti kodları sayesinde ürünlerin takip edilebileceği duyuruldu. Şirket, piyasadaki ürünleri tarayan kişilerin çalıntı partiyle eşleşen bir ürün bulmaları halinde, barkod okuyucunun ekranında durumu anında yetkililere bildirmeleri için net talimatlar belireceğini ve elde edilen kanıtların hızla paylaşılabileceğini açıkladı.