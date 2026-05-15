Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi’nde ikamet eden İnşaat Mühendisi H.Ş., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce son 4 yıldır akılalmaz bir siber zorbalık ve şantaj sarmalına itildi. Genç mühendisin evine her gün onlarca asılsız sipariş gönderen, komşularını ölümle tehdit eden şantaj çetesi, mağdur vatandaştan 500 bin TL talep etti. Kabusa dönen olay, avukatlar aracılığıyla yargıya taşındı.

"GECE YARISI KAPIDA 30 KURYE TOPLANIYOR"

Yaşadığı dijital terörü anlatan H.Ş., özellikle son 1,5 yıldır asılsız siparişlerin çığ gibi büyüdüğünü, son 10 günde ise durumun katlanılamaz bir boyuta ulaştığını söyledi. Mağdur mühendis, süreci şu sözlerle aktardı:

"Öğlen saat 12.00’de bir başlıyor, gece 03.00’e kadar diyafon ve kapı zili hiç susmuyor. Çiçekçiler, nakliyeciler, çilingirler geliyor. Geçenlerde kapının önünde aynı anda tam 30 kurye birikti. Kapıya yazı assak da çözüm olmadı. Bugüne kadar gelen asılsız sipariş sayısı bini geçmiştir. Hem biz mağduruz hem de buraya kadar emek verip gelen kurye arkadaşlar."

"ANNEME ŞİDDET İHBARIYLA AMBULANS VE POLİS GÖNDERDİLER"

Şantajcıların taciz boyutunu her geçen gün artırdığını belirten H.Ş., en büyük şoku gece yarısı kapısına dayanan emniyet ve sağlık ekipleriyle yaşadığını ifade etti:

Gece saat 02.30’da H.Ş.’nin kapısına, "Annesine şiddet uyguluyor" ihbarıyla özel bir ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Kapıyı açan anne, "Oğlum biz yıllardır bu şantajcılarla uğraşıyoruz, şiddet yok" diyerek ekiplere durumu izah etti. Sağlık görevlilerinin ihbarı yapan numarayı göstermesi üzerine numaranın ABD menşeli (yurt dışı kaynaklı) olduğu tespit edildi.

"PARAYI KIRMIZI POŞETLE ÇÖP KONTEYNERİNE BIRAK"

Yurt dışı numarasına mesaj atarak "Derdiniz ne, beni tanıyor musunuz?" diye soran H.Ş., aldığı yanıtla şok oldu. Şüphelilerin hiçbir borç-alacak ilişkisi olmamasına rağmen kendisinden 500 bin TL yağmalamaya çalıştığını belirten H.Ş., çetenin akılalmaz planını şu sözlerle deşifre etti:

"Bana Muratpaşa Konuksever Mahallesi’ndeki semt pazarının önünde bulunan bir çöp konteynerini adres gösterdiler. Parayı kırmızı bir poşetin içine koyup o çöpün içine atmamı istediler. '3 gün süren var, parayı ödemezsen seni ve aileni vuracağız' diye tehdit mesajları attılar. Süre geçti, can güvenliğimizden endişe ediyoruz."

KOMŞULARA TEHDİT: TORUNLARINIZI VURURUZ

Siber çetenin, apartmandaki komşuların da telefon numaralarına ulaştığı ve mahallede huzursuzluk çıkarmaya çalıştığı öğrenildi. H.Ş., şantajcıların komşularına attığı mesajları şu sözlerle paylaştı:

"Komşumuz Perihan Hanım’a mesaj atıp, 'Komşunuzun bize 500 bin TL borcu var. Parayı ödesin, aksi halde onunla birlikte sizin torunlarınızı da vururuz' diyerek toplu katliam tehdidinde bulunuyorlar. İster istemez komşularımızla da aramız açılıyor, herkes çok tedirgin."

ADALET BAKANLIĞI VE EMNİYETE ÇAĞRI: TEKNOLOJİ İLERLEDİ, BU ÇETE BULUNSUN

2022 yılında yaptığı ilk şikayetin "numara yurt dışı kaynaklı" olduğu gerekçesiyle sonuçsuz kaldığını belirten H.Ş., modern siber takip sistemlerinin devreye sokulmasını talep etti.

Mağdur mühendisin avukatı aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na "Nitelikli Yağma (Çökme)", "Tehdit", "Şantaj" ve "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" suçlarından suç duyurusunda bulunuldu. Emniyet siber suçlarla mücadele ekipleri, yurt dışı maskeli IP ve numaraların arkasındaki yerel uzantıları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.