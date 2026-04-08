

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Kent Konseyinde düzenlenen Akıl ve Zekâ Oyunları Atölyesinin ikinci haftasında öğrencilerle birlikte yine keyifli ve öğretici bir ders gerçekleştirildi.

Öğrenciler bu hafta küre oyunu oynayarak strateji geliştirme, dikkat ve odaklanma becerilerini geliştirdi.

Çocuklar küre oyunuyla hem düşündü hem eğlendi hem de birlikte öğrenmenin keyfini yaşadı.

Haftaya düzenlenecek üçüncü hafta Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesinde oynanacak oyunu Mangala olduğu duyurularak, bu oyunu oynamak isteyen öğrenciler atölyeye davet edildi.