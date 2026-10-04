Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Esenyurt Belediyesi tarafından çocukların bilim, sanat ve farklı beceri alanlarıyla erken yaşta tanışmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Hayal Fabrikası Bilim ve Sanat Kâşifleri Çocuk Atölyeleri resmen başladı. Program, çocukların yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmayı, merak duygularını beslemeyi ve geleceğin ihtiyaç duyduğu becerileri kazandırmayı hedefliyor.

Atölyelerde çocuklar yaş gruplarına uygun çeşitli etkinliklere katılarak hem eğleniyor hem de öğreniyor. Çocuk Ressamlar atölyesinde renklerin ve çizgilerin dünyasına dalan minikler, hayal güçlerini tuval ve kâğıda aktarıyor. Minik Mühendisler atölyesinde ise tasarım ve üretim süreçlerini adım adım deneyimleyerek basit makineler ve modeller oluşturuyorlar.

Uzay Kaşifleri atölyesinde çocuklar gezegenler, yıldızlar ve uzay araştırmaları hakkında temel bilgiler edinirken, merakla sordukları sorulara yanıt buluyor. Yapay Zeka ile Dijital Dahiler atölyesinde ise teknoloji ve dijital dünyaya yönelik uygulamalı çalışmalar yapılıyor. Bu sayede çocuklar kodlama mantığını ve dijital araçları erken yaşta tanıma fırsatı yakalıyor.

Renkli Duvarlar ve Eğlenceli Deney atölyelerinde sanat ile bilimi bir araya getiren uygulamalı etkinlikler düzenleniyor. Happy Talk atölyesinde oyun ve etkileşimli yöntemlerle İngilizce öğrenen çocuklar, dil becerilerini doğal bir şekilde geliştiriyor. Akıl ve Zekâ Oyunları atölyesinde ise düşünme, odaklanma ve problem çözme yetenekleri güçlendiriliyor.



Çocukların büyük ilgi gösterdiği atölyeler, Esenyurt’un farklı noktalarındaki merkezlerde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Bu yaygınlık sayesinde ilçenin her bölgesinden çocuklar kolayca katılım sağlayabiliyor. Program sayesinde çocuklar hafta sonlarını televizyon veya tablet karşısında değil, üretken ve sosyal aktivitelerle değerlendiriyor. Sosyal becerileri gelişirken, ilgi duydukları alanları keşfetme imkânı buluyorlar.

Erken yaşta bilime, sanata ve teknolojiye temas eden çocukların özgüveni artıyor, yaratıcılıkları destekleniyor. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un çocuklara yönelik eğitim, kültür ve sanat çalışmalarına verdiği destek doğrultusunda sürdürülen Hayal Fabrikası atölyeleri, dönem boyunca yeni ve farklı etkinliklerle devam edecek.