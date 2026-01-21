

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray’da özel güvenlik alanında gerçekleştirdiği nitelikli eğitim çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren AKG Aksaray Özel Koruma Güvenlik, elde ettiği başarılarla hem kenti hem de sektörü gururlandırmaya devam ediyor. Disiplinli eğitim anlayışı, güçlü kadrosu ve kursiyer odaklı yaklaşımıyla dikkat çeken kurum, Türkiye genelinde örnek gösterilen kuruluşlar arasında hızla yükseliyor.

İşletme sahibi Bahattin Yücel, başarıyı yalnızca sonuçla değil, emek ve motivasyonla değerlendirdiklerini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

“Özel güvenlik sınavında 89,5 puan alarak Türkiye derecesine giren ancak çeyrek altın hediyemizi yarım puan ile kaçıran kursiyerimiz Neşe Düzgün’e sertifikasını ve teselli hediyesini takdim ettik. Hayırlı olsun inşallah.”

Türkiye Derecesi Aksaray’dan

AKG Aksaray Özel Koruma Güvenlik kursiyeri Neşe Düzgün, özel güvenlik sınavında elde ettiği 89,5 puan ile Türkiye derecesine girerek önemli bir başarıya imza attı. Çok küçük bir farkla ödül kriterini kaçırmasına rağmen, kurum yönetimi tarafından sertifikası ve anlamlı bir teselli hediyesiyle onurlandırılması, AKG’nin eğitime ve emeğe verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdi.

“Teşvik, Başarıyı Getiriyor”

AKG yönetimi, başarıyı teşvik eden bu yaklaşımın kursiyer motivasyonunu artırdığını ve sürdürülebilir başarıyı beraberinde getirdiğini vurguluyor. Kurum, yalnızca sınav sonuçlarına değil; özgüvenli, donanımlı ve mesleki bilinci yüksek güvenlik personelleri yetiştirmeyi hedefliyor.

Türkiye Genelinde Güçlü Bir Marka Olma Yolunda

AKG Aksaray Özel Koruma Güvenlik, art arda gelen başarılarıyla “Türkiye’de adından en çok söz ettiren kurumlar” arasında yer alma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Aksaray’dan doğan bu başarı hikâyesi, kaliteli eğitimin ve doğru teşvikin neler kazandırabileceğini açıkça ortaya koyuyor.

Kurum yetkilileri, önümüzdeki dönemde hem Aksaray’da hem de Türkiye genelinde başarı grafiğini daha da yukarı taşımayı hedeflediklerini ifade etti.