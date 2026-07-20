Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze ile oynanacak karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rakiplerini detaylı şekilde analiz ettiklerini belirten Kartal, taraftarlarına iyi futbol izlettirmek istediklerini söyledi.

'TARAFTARLARIMIZA GÜZEL BİR MESAJ VERMEK İSTİYORUZ'

Takımın oyun anlayışını geliştirmeye çalıştıklarını ifade eden Kartal, "İyi futbol oynayan bir takım yaratmaya çalışıyorum. Bu iyi futbolla birlikte taraftarlarımıza güzel bir mesaj vermeyi amaçlıyoruz. Geçmişte birlikte çalıştığım oyuncular ne istediğimi biliyor. Yeni gelen oyuncularımız da oyunumuzdan çok mutlu. Daha iyi futbol oynayarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." dedi.

GREENWOOD VE AKE KARARI MAÇ GÜNÜ

Kadro tercihine de değinen deneyimli teknik adam, "Liste bu akşam belli olacak. Greenwood henüz yüzde yüz hazır değil. Ake ise daha iyi durumda. İkisi de kadroda olacak ancak oynayıp oynamayacaklarına daha sonra karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE'NİN YERİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'

Şampiyonlar Ligi hedeflerini de açıklayan Kartal, "Gruplara kalarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Çeyrek final, yarı final, final... Fenerbahçe'nin bu bütçelerle Şampiyonlar Ligi'nde bulunması gerekiyor." diye konuştu.

TRANSFER VE SAKATLIK AÇIKLAMASI

Takımdaki sakatlık durumuna ilişkin bilgi veren Kartal, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Jetro Brown, Vedat Muriqi ve Yiğit Efe Demir'in tedavilerinin sürdüğünü, oyuncuların birkaç hafta içinde takımla çalışmalara başlayacağını belirtti.

Transfer planlamasına da değinen Kartal, mevcut kadronun sezona başlamak için yeterli olduğunu vurgulayarak, "Duruma göre biri yabancı kontenjanına bağlı olmak üzere 1-2 transfer yapabiliriz. 10+4 yabancı kuralı bizi zorluyor ancak bu durumun tüm kulüpler için geçerli olduğunu düşünüyorum." dedi.