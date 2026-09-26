Akdeniz’in önemli liman, kültür ve turizm kentlerinden biri olan Mersin, uluslararası ölçekteki turizm buluşmalarında adından söz ettirmeye devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı’na katılarak kentin sahip olduğu muazzam turizm potansiyelini gözler önüne serdi. Türkiye Belediyeler Birliği çatısı altında açılan özel alanda yerini alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, fuar süresince hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin odak noktası haline geldi.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı temsilcileri tarafından yürütülen tanıtım çalışmaları kapsamında kentin binlerce yıllık tarihi geçmişi, tescilli kültürel mirası, el değmemiş doğal koyları, yaylaları ve alternatif turizm imkânları kapsamlı bir şekilde aktarıldı. Çok dilli tanıtım stratejisi doğrultusunda hazırlanan Türkçe ve İngilizce broşürler, haritalar ve dijital materyaller fuar ziyaretçileri ile sektör profesyonellerinin kullanımına sunuldu.

Fuar boyunca kurulan özel stantta kenti ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı konuklara Mersin’in öne çıkan turizm destinasyonları detaylarıyla aktarıldı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan simge yapılar, tarihi inanç merkezleri, antik kentler, büyüleyici kanyonlar ve masmavi plajlar ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

Gezginler ve seyahat acenteleri için kentin dört bir yanına uzanan tematik yürüyüş hatları, doğa sporu parkurları, deniz turizmi merkezleri ve yayla turizmi rotaları hakkında ayrıntılı sunumlar yapıldı. Ziyaretçilere kentin yalnızca yaz turizmiyle sınırlı kalmadığı, dört mevsim boyunca ziyaret edilebilecek zengin bir çeşitliliğe sahip olduğu vurgulandı.

Tanıtım çalışmalarının en tatlı ve dikkat çekici ayaklarından birini Mersin’in dünyaca ünlü gastronomi kültürü oluşturdu. Doğu Akdeniz mutfağının benzersiz aromalarını bünyesinde barındıran kentin gastronomi değerleri fuar alanında özel olarak işlendi. Mersin’in coğrafi işaret tesciline sahip en önemli simge tatlarından biri olan meşhur cezerye, stant ziyaretçilerine ve sektör temsilcilerine ikram edildi.

Gastronomi tutkunlarının büyük beğenisini toplayan bu ikramlar sayesinde kentin yalnızca tarihi ve doğal güzellikleri değil, damağa hitap eden özgün lezzetleri de uluslararası bir platformda hak ettiği değeri gördü. Mersin tantunisi, kerebiç ve narenciye ürünleri gibi kente mal olmuş diğer lezzet değerleri hakkında da ziyaretçilere bilgilendirmeler yapıldı.

İki gün boyunca kesintisiz bir yoğunlukla devam eden fuarda Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yer aldığı stant, bireysel ziyaretçilerin yanı sıra turizm sektörünün dev aktörlerinin de ilgisini çekti. Seyahat acenteleri, tur operatörleri, otel yöneticileri, turizm yazarları ve sektör profesyonelleri ile birebir görüşmeler gerçekleştirildi.

Yapılan stratejik görüşmelerde Mersin’in sahip olduğu turizm çeşitliliğinin ulusal ve uluslararası pazarlarda daha geniş kitlelere ulaştırılması hedeflendi. Kentin görünürlüğünü artırmak, yeni tur rotalarına Mersin’i dahil etmek ve bölgeye gelen turist sayısını artırmak amacıyla geleceğe dönük iş birliği adımları atıldı.