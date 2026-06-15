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Yazılı değerlendirmesinde mayıs ayı performansına değinen Aytek, ihracatın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 oranında artış gösterdiğini belirtti.

Kadın dış giyim ürünlerinin ihracatta ilk sırada yer aldığını ifade eden Aytek, en yüksek ihracat hacmine sahip pazarın 21,2 milyon dolar ve yüzde 34 pay ile Irak olduğunu kaydetti. Irak’a yapılan ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1413 gibi dikkat çekici bir artış gösterdiğini vurgulayan Aytek, bu ülkeyi 11,2 milyon dolarla Hollanda ve 5,4 milyon dolarla Kazakistan’ın takip ettiğini bildirdi.

Irak pazarındaki güçlü büyümenin bölgesel ticaret ilişkilerinin geliştiğine işaret ettiğini dile getiren Aytek, Orta Asya ülkelerinde de önemli başarılar elde ettiklerini söyledi. Bu kapsamda Tacikistan’a yapılan ihracatın yüzde 1363, Belarus’a yüzde 293 ve Ukrayna’ya yüzde 188 oranında yükseldiğini aktardı.

Öte yandan Aytek, yılın ilk beş ayında gerçekleştirilen toplam ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 229,4 milyon dolara ulaştığını ifade etti.