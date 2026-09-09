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Kaynak: AA / İHA

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde pazartesi akşamı başlayan ve üçüncü gününe giren orman yangınında hareketli anlar yaşandı. Gün içinde enerjisi düşürülen alevler, akşam saatlerinde şiddetini artıran rüzgarın etkisiyle yeniden parlayarak bazı yerleşim yerlerindeki evlere sıçradı. Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tekrar başladı. Aksu'da dumandan etkilenen bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) sosyal medya hesabından Antalya'nın Aksu ve Kumluca, Mersin'in Bozyazı ve Adana'nın Kozan ilçelerindeki yangınların son durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Orman dışı alanlarda başlayan yangınlar ile Antalya'nın Kumluca ve Mersin'in Bozyazı ilçelerinde çıkan yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada Aksu ve Adana yangınlarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Antalya Aksu’da orman dışı alanda başlayan yangının enerjisini düşürdük. Adana Kozan’da devam eden yangına ise havadan ve karadan aralıksız müdahale ediyoruz. Ekiplerimiz, devam eden yangınları bir an evvel kontrol altına almak için tüm imkanlarıyla sahada."

Açıklamada, "Yeşil Vatan’ı korumak hepimizin ortak sorumluluğu." vurgusu yapılarak "Lütfen ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakmayalım, anız ve bahçe atığı yakmayalım, en küçük ihmale dahi fırsat vermeyelim. Unutmayalım; bir kıvılcım, binlerce canın yuvasını yok edebilir. Orman yangınlarına sebep olmayalım." denildi.

2 MİLYON YARDIM DESTEĞİ

Aksu'da 26 büyükbaş ve 90 küçükbaş hayvanın tahliyesinin gerçekleştirildiği, şu ana kadar 18 ahırın yangından etkilendiği, 4 mahallede 993 aboneye elektrik kesintisi uygulandığı kaydedildi.

Yangın bölgelerinde kesintisiz iletişimin sağlanabilmesi için 3 mobil baz istasyonu konumlandırıldı.

Hasar tespit ve zarar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından AFAD Başkanlığı'ndan vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilk etapta 2 milyon TL acil yardım ödeneği talep edildi.

Aksu ilçesinde güvenlik amacıyla trafiğe kapatılan herhangi bir yol bulunmadığı, tahliye edilen mahallelerin giriş ve çıkışlarının jandarma tarafından kontrol altında tutulduğu kaydedildi.

ELEKTRİK YOK, YOL KAPANDI

Aksu ve Kumluca ilçelerinde toplam 254 ev risk nedeniyle tahliye edilirken, Kumluca'daki yangında 10 ev ve seralar zarar gördü. Güvenlik gerekçesiyle Antalya-Isparta kara yolu da trafiğe kapatıldı. Elektrik altyapısının zarar görmesi nedeniyle 2 binden fazla aboneye elektrik verilemediği bildirilirken, gece boyunca devam eden yoğun çalışmalar sonucunda yangının enerjisinin yeniden düşürüldüğü kaydedildi.

Diğer yandan, yangın bölgesinde gönüllü olarak görev yapan çok sayıda kurye, erzak dağıtım alanlarında temin ettikleri su, soda, ayran, kek ve sandviç gibi atıştırmalıkları, ulaşımın zor olduğu engebeli alanlara motosikletle ulaşıp, alevleri söndürmeye çalışan personele dağıttı. Ekiplere lojistik destek sağlayan kuryeler, söndürme çalışmalarına da yardım etti.

MERSİN'DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı Tekeli Mahallesi Aksaz mevkisinde muz seralarının üst kısmındaki ormanlık alanda henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 5 helikopter, 66 kara aracı ve 230 personelin yanı sıra çok sayıda iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin karadan ve havadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale sonucunda yangının enerjisi düşürülürken, alevleri tamamen kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

ADANA'DA YANGIN 3 İLÇEYE YAYILDI

Adana'nın Kozan ilçesinde salı günü iki farklı noktada çıkan yangınlardan Düzağaç mevkisindeki alevler kontrol altına alındı. Ancak Doğanalanı Mahallesi kırsalında başlayan diğer yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek komşu ilçeler Aladağ ve İmamoğlu'ndaki ormanlık alanlara sıçradı.

130 HEKTARDAN FAZLASI YANDI

Gece boyunca karadan yürütülen söndürme faaliyetlerine sabah saatlerinde hava araçları da dahil oldu. Valilikten yapılan açıklamada, Enizçakırı Mahallesi'nde devam eden yangın nedeniyle tedbir amaçlı 40 evin tahliye edildiği duyuruldu. Bölgede şu ana kadar 130 hektardan fazla ormanlık alanın zarar gördüğü ifade edildi.

'HİÇBİR ŞEYİMİZ KALMADI'

Adana’nın Kozan ilçesinde Evi yanan Fadime Daşdemir (74), “Çocuklarımı aradım, ‘Kendinizi kurtarın, yoldayız’ dediler. Köyde bulduğumuz bir otomobile binip baraj gölüne indik. Sonrasında evimi görünce dünyam yıkıldı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Kendimiz kurtulduk çok şükür” diye konuştu.

İKİ YAŞLI KADINI KURTARDI

Evlerindeki yaşlı iki kadını kurtaran Veli İncitmez (76), “Çocuklarım bizi kurtarmaya geliyordu ama onları yukarı çıkarmadılar. Evdeki kadınlar kaçamayacaklardı. Zehirlenmesinler diye onları kurtardım. Baraj gölüne gittik. Kadınları kurtarmasam vicdan azabı çekerdim. Bezleri ıslatıp, üzerimize sardık. Sonrasında evime döndüm. Ahırda iki ineğim vardı. Onları ve traktörlerimi kurtardım ama her şeyimiz yandı” diyerek gözyaşı döktü.

'KIYAFETİM BİLE KALMADI'

Evi yanan Hatice Gültekin (61) ise “Buradaydık, hiç gitmedik. Göz açıp kapatıncaya kadar her yer yandı. Hiçbir şeyimiz kalmadı, evimiz kül oldu. Kıyafetim bile kalmadı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi.