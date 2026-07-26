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Kaynak: İHA

Meteoroloji yetkililerinin Akdeniz bölgesi için yaptığı şiddetli fırtına ile yüksek dalga uyarılarına rağmen üzücü bir olay meydana geldi. Hafta sonu etkisini artıran olumsuz hava şartları sırasında, Arsuz ilçesinde bulunan Gözcüler Sahili'nde denize giren 17 yaşındaki Emrullah Bayraktar bir süre sonra dalgaların arasında gözden kayboldu.

Gencin suda sürüklendiğini fark eden çevredeki vatandaşlar ve bölgede görevli cankurtaranlar hızla müdahalede bulunarak Bayraktar'ı kıyıya çıkardı. Sahilde yapılan ilkyardım müdahalesinin ardından acil sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen genç, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Olay anı ve gencin denizden çıkarıldığı kritik dakikalar ise çevredeki vatandaşların kameralarınca kaydedildi.