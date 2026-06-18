Kaynak: İHA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, kampüslerde sağlıklı yaşam tarzını benimsetmek ve hareketli bir üniversite hayatını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen "Spor Dostu Kampüs" projesinin ödül töreni yapıldı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen görkemli törende, sporun kampüs kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelmesini sağlayan Akdeniz Üniversitesi büyük bir başarıya imza attı.

45 KRİTERLİK SIKI DEĞERLENDİRME

Üniversitelerin spor altyapısı, tesislerin erişilebilirliği, kapsayıcılık ve aktif yaşam uygulamaları gibi tam 45 farklı kriter üzerinden incelendiği programa katılım yoğundu:

Başvuru Sayısı: 56 üniversiteden 60 kampüs başvuruda bulundu.

Ödül Alanlar: Titiz incelemeler sonucunda yalnızca 30 üniversitenin 31 kampüsü bu unvanı almaya hak kazandı.

REKTÖR PROF. DR. ÖZLENEN ÖZKAN: "MİLLİ VE OLİMPİYAT SPORCULARININ TERCİHİYİZ"

Kazanılan anlamlı ödülün ardından açıklamalarda bulunan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, sporu herkes için ulaşılabilir kılma vizyonlarının bir karşılığı olarak bu unvanı almaktan büyük gurur duyduklarını belirtti. Rektör Özkan, şunları kaydetti:

"Kampüsümüzde hem öğrencilerimizin hem de idari-akademik çalışanlarımızın daha sağlıklı, aktif ve sosyal bir yaşam sürmelerini destekliyoruz. Sporun fiziksel gelişimin yanı sıra disiplin, dayanışma ve yaşam kalitesine katkısı yadsınamaz.

Kurduğumuz bu güçlü ekosistem sayesinde sadece hobi amaçlı spor yapan gençlerimizin değil, üst düzey performans sporcularının da gelişimine katkı sağlıyoruz. Bugün birçok milli sporcu ve olimpiyat sporcusu, akademik eğitimlerini sürdürürken Akdeniz Üniversitesi'ni tercih ediyor ve başarılarını bizim çatımız altında parlatıyor."

ULUSAL VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARIN MERKEZİ

Akdeniz Üniversitesi'nin son iki yılda çok sayıda ulusal ve uluslararası spor organizasyonuna başarıyla ev sahipliği yaptığını hatırlatan Rektör Özkan, bu süreçte Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce genci kampüste ağırlayarak dostluk köprüleri kurduklarını ifade etti.

Özkan, konuşmasını bitirirken bu başarıda emeği geçen Spor Bilimleri Fakültesi’ne, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na, tüm akademik-idari personele ve öğrencilere teşekkür ederek, aktif kampüs kültürünü daha da geliştireceklerinin sözünü verdi.