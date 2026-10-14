Türkiye’nin farklı bölgelerinde hafta boyunca deprem hareketliliği yaşandı.
Akdeniz sarsılıyor: İşte Türkiye’nin deprem çizelgesi
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, hafta içerisinde farklı bölgelerde depremler meydana geldi. Akdeniz ve Girit Adası çevresindeki sarsıntılar dikkat çekerken, kaydedilen en büyük deprem 4,2 büyüklüğünde oldu.Utku Beycan
Sarsıntıların önemli bir bölümü Akdeniz ve çevresinde kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi, meydana gelen dikkat çekici depremlere ilişkin verileri X hesabı üzerinden paylaştı.
Paylaşılan kayıtlara göre, 9 Ekim 2026 tarihinde Akdeniz’de iki ayrı deprem meydana geldi.
İlk sarsıntı saat 14.58’de kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3,9, derinliği ise 10,9 kilometre olarak açıklandı.
Aynı günün ilerleyen saatlerinde Akdeniz’de bir deprem daha yaşandı. Saat 22.49’da meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3,6 olarak ölçüldü.
İkinci depremin derinliği 18,4 kilometre olarak kayıtlara geçti.
10 Ekim’de deprem hareketliliği farklı noktalarda devam etti.
Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Avşarözü’nde saat 10.04’te 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerinde sarsıntının derinliği 5,2 kilometre olarak yer aldı.
Aynı gün Yalova’da da deprem kaydedildi. Saat 22.08’de meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3,5 olarak bildirildi.
Depremin 13 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
11 Ekim’in ilk saatlerinde Girit Adası çevresinde iki ayrı sarsıntı yaşandı.
İlk deprem saat 00.47’de kaydedildi. Büyüklüğü 3,9 olarak açıklanan depremin derinliği 5,2 kilometre oldu.
Girit Adası çevresindeki hareketlilik kısa süre sonra bir depremle daha devam etti.
Saat 01.33’te meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 4,2 olarak ölçüldü. Depremin derinliği de 5,2 kilometre olarak kaydedildi.
Böylece paylaşılan verilerde, hafta boyunca meydana gelen depremler arasındaki en yüksek büyüklük 4,2 oldu.
11 Ekim’de deprem kaydedilen bir diğer nokta Kayseri oldu. Sarıoğlan ilçesine bağlı Ömürlü’de saat 03.14’te 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntının derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.