Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Akdeniz sarsılıyor: İşte Türkiye’nin deprem çizelgesi

Akdeniz sarsılıyor: İşte Türkiye’nin deprem çizelgesi

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, hafta içerisinde farklı bölgelerde depremler meydana geldi. Akdeniz ve Girit Adası çevresindeki sarsıntılar dikkat çekerken, kaydedilen en büyük deprem 4,2 büyüklüğünde oldu.

Utku Beycan Utku Beycan
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Akdeniz sarsılıyor: İşte Türkiye’nin deprem çizelgesi - Resim: 1

Türkiye’nin farklı bölgelerinde hafta boyunca deprem hareketliliği yaşandı.

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Akdeniz sarsılıyor: İşte Türkiye’nin deprem çizelgesi - Resim: 2

Sarsıntıların önemli bir bölümü Akdeniz ve çevresinde kaydedildi.

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Akdeniz sarsılıyor: İşte Türkiye’nin deprem çizelgesi - Resim: 3

Kandilli Rasathanesi, meydana gelen dikkat çekici depremlere ilişkin verileri X hesabı üzerinden paylaştı.

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Akdeniz sarsılıyor: İşte Türkiye’nin deprem çizelgesi - Resim: 4

Paylaşılan kayıtlara göre, 9 Ekim 2026 tarihinde Akdeniz’de iki ayrı deprem meydana geldi.

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Akdeniz sarsılıyor: İşte Türkiye’nin deprem çizelgesi - Resim: 5

İlk sarsıntı saat 14.58’de kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3,9, derinliği ise 10,9 kilometre olarak açıklandı.

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Akdeniz sarsılıyor: İşte Türkiye’nin deprem çizelgesi - Resim: 6

Aynı günün ilerleyen saatlerinde Akdeniz’de bir deprem daha yaşandı. Saat 22.49’da meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3,6 olarak ölçüldü.

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Akdeniz sarsılıyor: İşte Türkiye’nin deprem çizelgesi - Resim: 7

İkinci depremin derinliği 18,4 kilometre olarak kayıtlara geçti.

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Akdeniz sarsılıyor: İşte Türkiye’nin deprem çizelgesi - Resim: 8

10 Ekim’de deprem hareketliliği farklı noktalarda devam etti.

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Akdeniz sarsılıyor: İşte Türkiye’nin deprem çizelgesi - Resim: 9

Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Avşarözü’nde saat 10.04’te 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Akdeniz sarsılıyor: İşte Türkiye’nin deprem çizelgesi - Resim: 10

Kandilli Rasathanesi verilerinde sarsıntının derinliği 5,2 kilometre olarak yer aldı.

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Akdeniz sarsılıyor: İşte Türkiye’nin deprem çizelgesi - Resim: 11

Aynı gün Yalova’da da deprem kaydedildi. Saat 22.08’de meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3,5 olarak bildirildi.

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Akdeniz sarsılıyor: İşte Türkiye’nin deprem çizelgesi - Resim: 12

Depremin 13 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

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Akdeniz sarsılıyor: İşte Türkiye’nin deprem çizelgesi - Resim: 13

11 Ekim’in ilk saatlerinde Girit Adası çevresinde iki ayrı sarsıntı yaşandı.

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Akdeniz sarsılıyor: İşte Türkiye’nin deprem çizelgesi - Resim: 14

İlk deprem saat 00.47’de kaydedildi. Büyüklüğü 3,9 olarak açıklanan depremin derinliği 5,2 kilometre oldu.

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Akdeniz sarsılıyor: İşte Türkiye’nin deprem çizelgesi - Resim: 15

Girit Adası çevresindeki hareketlilik kısa süre sonra bir depremle daha devam etti.

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Akdeniz sarsılıyor: İşte Türkiye’nin deprem çizelgesi - Resim: 16

Saat 01.33’te meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 4,2 olarak ölçüldü. Depremin derinliği de 5,2 kilometre olarak kaydedildi.

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Akdeniz sarsılıyor: İşte Türkiye’nin deprem çizelgesi - Resim: 17

Böylece paylaşılan verilerde, hafta boyunca meydana gelen depremler arasındaki en yüksek büyüklük 4,2 oldu.

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Akdeniz sarsılıyor: İşte Türkiye’nin deprem çizelgesi - Resim: 18

11 Ekim’de deprem kaydedilen bir diğer nokta Kayseri oldu. Sarıoğlan ilçesine bağlı Ömürlü’de saat 03.14’te 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Akdeniz sarsılıyor: İşte Türkiye’nin deprem çizelgesi - Resim: 19

Sarsıntının derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.

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