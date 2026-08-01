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Financial Times, Vogue Arabia, Condé Nast Traveller ve L’Officiel gibi uluslararası ölçekli yayınların hazırladığı yaz rehberleri, "tasarımcı plajı" konseptinin lüks pazarında yepyeni bir rekabet cephesi açtığını ortaya koyuyor.

ZİRVENİN SAHİBİ: DOLCE & GABBANA'DAN 8 FARKLI ROTA

Oda TV'de yer alan habere göre; bu sahil yarışının açık ara lideri olan Dolce & Gabbana, 'DG Resort' projesiyle tam sekiz farklı destinasyonda devasa bir tatil ağı kurdu. Marka, her bölgenin ruhuna uygun özel desenler tercih ederek mekanları tamamen dönüştürdü.

Sicilya (Taormina): San Domenico Palace'ta 'Palme' esintisi.

Sardinya: Hotel Cala di Volpe'de sarı Maiolica deseni.

Portofino: Le Carillon'da yeşil-beyaz Verde Maiolica şıklığı.

Saint-Tropez: Casa Amor'da Sicilya arabalarından ilham alan Carretto Siciliano konsepti.

Marbella ve Hamptons: La Cabane ve Gurney’s Montauk'ta Blu Mediterraneo teması.

İbiza ve Forte dei Marmi: Clap House ile Twiga'da markanın imza tasarımları

BODRUM SAHİLLERİNDE JACQUEMUS RÜZGARI

İki özel rotada konumlanan Jacquemus, Monte-Carlo Beach'in yanı sıra Türkiye'nin gözbebeği Bodrum'daki Blue Beach'e kendi imzasını attı. Ekim ayına kadar devam edecek olan bu dikkat çekici iş birliğinde; şezlonglar, havlular, tavla takımları, sörf tahtaları ve hatta misafirleri taşıyan buggy araçları markanın karakteristik çizgileriyle yeniden yorumlandı.

İNGİLİZ ZARAFETİ: BURBERRY

Burberry, Fransa ve Yunanistan sahillerini ikonikleşmiş ekose desenleriyle süsledi. F. Scott Fitzgerald'ın bir dönem ikamet ettiği efsanevi Hôtel Belles Rives; plajı, iskelesi ve teraslarıyla lacivert ekoseye büründü. Marka, logolu özel dondurmalar ve su kayağı etkinlikleriyle deneyimi zenginleştirdi.

One&Only Aesthesis'te turkuaz renkli ekoseler; havuz başından padel kortlarına, bisikletlerden teknelere kadar her noktaya işlendi.

MİSSONİ VE ARMANİ'NİN AKDENİZ ÇIKARMASI

Missoni, mavi ve yeşil tonlarındaki meşhur zikzak desenlerini Yunanistan'daki Cali Mykonos'un sonsuzluk havuzu ve özel plajı ile İspanya'daki OKU Ibiza'nın 50 metrelik havuz alanına taşıdı.

Armani grubu ise Cannes ve Forte dei Marmi'de boy gösterdi. Emporio Armani, Cannes'daki Vega La Plage'ı fildişi, kum ve bordo renkleriyle; çalışan üniformalarından masa düzenine kadar baştan aşağı yeniledi. Giorgio Armani'nin Forte dei Marmi'deki Bagni Roberto konsepti ise üçüncü yazına girse de, Armani grubunun bu projeleri rakiplerine kıyasla uluslararası basında daha az yankı buldu.

TEK PLAJ, DEV ETKİ: GUCCİ VE TARİHİ MİRASI

Sayıca daha az lokasyonda bulunmasına rağmen 2026 yazının en çok konuşulan projesine Gucci imza attı. Monako'daki Larvotto Plajı'nda yer alan La Rose des Vents, markanın efsanevi 'Flora' deseniyle çiçek açtı.

Sanatçı Vittorio Accornero'nun 1966'da Monako Prensesi Grace Kelly için tasarladığı bu desenin 60. yılı anısına plaj girişi, şezlonglar ve tekstil ürünleri adeta bir çiçek bahçesine dönüştürüldü. Proje, tarihi arka planı sayesinde küresel basında üst sıralara yerleşti.

DİOR'DAN CAPRİ'YE 'DİORİVİERA' DOKUNUŞU

Dior, yeni kreatif direktörü Jonathan Anderson'ın elinden çıkan ilk Dioriviera koleksiyonunu sergilemek için Capri'deki Il Riccio plaj kulübünü seçti. Jumeirah Capri Palace'a bağlı kulüpte; şemsiyeler, şezlonglar ve plaj kabinleri baştan yaratılırken, geleneksel İtalyan "gozzo" balıkçı tekneleri de Dior tasarımlarıyla denize indirildi.