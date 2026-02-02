Zeytinyağının yerini tütsülenmiş balıkların, beyaz ekmeğin yerini çavdarın, portakal ve limonun yerini ise yaban mersini ve böğürtlen gibi orman meyvelerinin aldığı bu beslenme modeli, 2026’ya yaklaşırken özellikle Kuzey Avrupa ve Birleşik Krallık’ta hızla popülerleşiyor.

Soğuk iklim mutfaklarından ilham alan Nordik diyet; tam tahıllar, yağlı balıklar, mevsim sebzeleri ve düşük şeker tüketimini temel alıyor. Independent’ın aktardığına göre bu yönleriyle Akdeniz diyetine benzer sağlık faydaları sunarken, daha sade, yerel ve uygulanması kolay bir yaklaşım vadediyor.

Bu ilginin yalnızca söylemde kalmadığı da verilerle görülüyor. Birleşik Krallık merkezli süpermarket zinciri Waitrose’un paylaştığı istatistiklere göre, son bir yılda “İskandinav mutfağı” aramaları yüzde 80 arttı. Çavdar ekmeğine yönelik aramalar yüzde 133 yükselirken, tütsülenmiş balık aramaları yüzde 50 artış gösterdi. “Tütsülenmiş somonlu çavdar ekmeği” tariflerine olan ilgi ise yalnızca son bir ayda yüzde 261 gibi dikkat çekici bir artış kaydetti.

Waitrose’un trend ve inovasyon yöneticisi Lizzie Haywood, bu yükselişi hem görsel çekiciliğe hem de pratikliğe bağlıyor. Haywood’a göre İskandinav kahvaltı kültürünün merkezinde yer alan ve “smörgåsbord” olarak bilinen paylaşımcı sofra düzeni, herkesin kendi tabağını zahmetsizce oluşturmasına olanak tanıyor.

Bilim dünyası da Nordik diyetin etkilerine kayıtsız değil. Kopenhag Üniversitesi ve Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmalar, bu beslenme biçiminin kolesterol seviyelerini iyileştirdiğini, kan şekeri kontrolünü desteklediğini ve Batı tipi beslenmeye kıyasla mütevazı da olsa kilo kaybıyla ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Uzmanlar, Nordik diyetin yükselişinin yalnızca sağlıkla sınırlı olmadığını vurguluyor. Sosyal medyada giderek yayılan “smörgåsbord estetiği”, ultra işlenmiş kahvaltılık gevrekler ve şekerli hamur işlerinden uzaklaşma eğilimiyle birleşiyor. Çavdar ekmeği, yumurta, alabalık, dereotu ve orman meyveleri; Londra’dan Kopenhag’a uzanan brunch menülerinde artık başrol oynuyor.

Bir zamanlar sofraların merkezine zeytinyağını yerleştiren Akdeniz diyeti gibi, Nordik diyetin yükselişiyle birlikte dereotu, çavdar ve tütsülenmiş balığın daha sık karşımıza çıkması kimse için sürpriz olmayacak.