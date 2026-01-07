Yıllardır uzun ömür, kalp sağlığı ve kronik hastalıklardan korunma denildiğinde akla gelen ilk beslenme modeli olan Akdeniz diyeti, kilo verme hızı söz konusu olduğunda yerini yeni bir favoriye bıraktı.

Sağlıklı yaşam tutkunları arasında sarsılmaz bir yere sahip olan bu modelin tahtı, yayımlanan güncel bilimsel verilerle birlikte tartışmaya açıldı.

Yapılan son klinik araştırmalar, bitki bazlı düşük yağlı beslenme düzeninin vücut kitle indeksi üzerindeki etkisinin geleneksel modelleri geride bıraktığını kanıtladı.

Journal of the American College of Nutrition dergisinde yayımlanan kapsamlı bir çalışma, düşük yağlı vegan beslenme düzeni ile Akdeniz diyetini doğrudan karşı karşıya getirdi.

Araştırma sonuçlarına göre, bitki bazlı ve düşük yağ oranına sahip bir beslenme programı uygulayan katılımcıların, Akdeniz diyeti grubuna kıyasla ortalama olarak daha fazla kilo kaybettiği saptandı. Özellikle metabolik hız ve yağ yakımı parametrelerinde yeni nesil bitki bazlı yaklaşımın daha baskın sonuçlar verdiği gözlemlendi.

"METABOLİK ESNEKLİK FARK OLUŞTURDU"

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Sorumlu Hekimler Komitesi (PCRM) Başkanı Dr. Neal Barnard, bitki bazlı beslenmenin kalori kısıtlamasına gerek kalmadan kilo kaybını desteklediğini vurguladı.

Dr. Barnard, "Akdeniz diyeti şüphesiz sağlıklıdır ancak kilo kaybı odağa alındığında, yağ oranı düşük bitkisel gıdaların termik etkisi çok daha yüksektir" şeklinde konuştu.

Harvard Tıp Fakültesi’nden beslenme uzmanı Dr. Walter Willett ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Akdeniz diyetindeki zeytinyağı ve kuruyemiş gibi yoğun enerji kaynaklarının, kilo verme sürecini yavaşlatabildiğine dikkat çekti.

Dr. Willett, yüksek lifli ve minimal işlenmiş gıdaların vücuttaki insülin duyarlılığını artırarak yağ depolanmasını engellediğini ifade etti.

YAĞ YAKIMINDA YENİ DÖNEM

Çalışmanın verileri, Akdeniz diyetinin kolesterol ve tansiyon üzerinde olumlu etkileri devam etse de, "hızlı ve kalıcı zayıflama" hedefinde düşük yağlı bitkisel diyetin daha etkili olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, bu sonucun özellikle obezite ile mücadele eden bireyler için yeni bir yol haritası sunduğunu belirtti. Beslenme bilimindeki bu değişim, yıllardır süregelen "tek doğru diyet" algısını yıkarak, kilo kontrolünde daha spesifik yaklaşımların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.