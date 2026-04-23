Akdamar Adası badem ağaçlarıyla renklendi
Van'ın en gözde turistik noktalarından biri olan Akdamar Adası, badem ağaçlarının çiçeklenmesiyle birlikte renklendi. Ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Gevaş’tan yaklaşık 20 dakikalık tekne yolculuğuyla ulaşılan ada, Artos Dağı’nın zirvesinde hâlâ erimeyen kar örtüsü ve çiçek açan ağaçların oluşturduğu renk uyumuyla dikkat çekiyor.
Bu eşsiz atmosferi görmek isteyen doğa severler ve fotoğraf tutkunları, göl ve gökyüzünün tonlarıyla bütünleşen manzarayı objektiflerine yansıtıyor.
İzmir’den arkadaşlarıyla gelen Sibel Dinç, adanın beklentilerinin ötesinde bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek ilk kez geldiği Van’dan oldukça etkilendiğini dile getirdi.
Dinç, adanın kilisesi, badem ağaçları ve doğal yaşamıyla kendine hayran bıraktığını ifade etti.
Her yıl nisan ayında Hakkari’den adayı ziyaret ettiğini söyleyen Esra Özdemir ise doğanın bu dönemde ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, ziyaret için en uygun zamanın nisan sonu ile mayıs başı olduğunu vurguladı.
Fotoğraf sanatçısı Mürgan Bayramoğlu da hem kenti hem de adayı çok beğendiğini söyleyerek, burada çektiği kareleri yurt dışındaki sergilerde tanıtmayı planladığını aktardı.
Kalabalık bir grupla adaya gelen Emine Tosun ise gördükleri karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, çiçek açmış ağaçlar, martılar ve tarihi kilisenin oluşturduğu atmosferin kendilerini derinden etkilediğini söyledi.
Tosun, önümüzdeki dönemde bölgeye daha fazla tur düzenlemeyi düşündüklerini de sözlerine ekledi.