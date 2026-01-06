Geleneksel mutfakların vazgeçilmez lezzeti olan sarımsak, modern tıbbın merceği altına alındı. Özellikle kış aylarında artan üst solunum yolu enfeksiyonları ve kronikleşen öksürük nöbetlerine karşı sarımsak çayı, en etkili doğal yöntemlerden biri olarak literatüre geçti.

İçeriğindeki sülfür bileşikleri sayesinde doğal bir antibiyotik görevi gören bu içecek, damar yollarını temizleyerek kalp sağlığını da koruma altına aldı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Sarımsağın içinde bulunan allisinin maddesi, suyla birleşip ısıya maruz kaldığında vücut tarafından hızla emilen antioksidanlara dönüştü.

Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan kapsamlı bir çalışma, düzenli sarımsak özütü tüketiminin arterlerdeki plak birikimini %50 oranında azalttığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, bu etkinin "kötü kolesterol" olarak bilinen LDL seviyesini doğrudan aşağı çektiğini vurguladı.

UZMANLAR ONAYLADI

Dünyaca ünlü beslenme uzmanı ve fonksiyonel tıp araştırmacısı Dr. Josh Axe, sarımsak çayının akciğerler üzerindeki detoks etkisine dikkat çekti.

Dr. Axe, sarımsağın içindeki biyoaktif bileşenlerin akciğer dokusundaki iltihabı azalttığını ve inatçı balgamın parçalanarak vücuttan atılmasını kolaylaştırdığını belirtti.

İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nden gıda biyobilimci Profesör Ian Givens, sarımsağın pişirilme tekniğinin önemine değindi.

Givens, sarımsağın ezildikten sonra bir süre bekletilip ardından demlenmesinin, aktif bileşenlerin maksimum seviyeye çıkmasını sağladığını ifade etti.

SARIMSAK ÇAYI NASIL HAZIRLANDI?

Etkili bir sonuç almak için iki diş sarımsağın ezilerek 10 dakika bekletilmesi, ardından bir bardak sıcak suya eklenerek bal ve limonla tatlandırılması önerildi. Bu karışımın, özellikle sabahları aç karnına tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırdığı ve bağışıklık kalkanını güçlendirdiği kaydedildi.