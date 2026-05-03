Akciğerleriniz sadece sigaradan değil, evdeki gizli tehlikelerden de etkileniyor olabilir! Uzmanlar uyarıyor: İçeride çamaşır kurutmak, kontrolsüz temizlik malzemesi kullanımı ve bakımsız klimalar akciğerlerinizde kalıcı hasarlara yol açabiliyor.
Akciğerin gizli düşmanları: Evin içindeki bu tehditlere dikkat
Modern yaşamın getirdiği ve çoğu zaman fark edilmeyen alışkanlıklar, akciğer sağlığını tehdit edebiliyor. Uzman, klima ve çokça kullanılan kimyasallara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
'Evim en güvenli yer' demeyin; iç ortam havasındaki küf sporları ve yoğun kimyasallar sinsi birer düşmana dönüşebilir. Peki, nefesimizi korumak için neler yapmalıyız? İşte Medipol Üniversitesi’nden Dr. Melahat Bekir Külah’ın hayati uyarıları.
AKCİĞERİN GİZLİ DÜŞMANLARI: EV İÇİ FAKTÖRLER
Akciğerler, sadece enfeksiyonlarla değil, günlük yaşamda soluduğumuz havanın kalitesiyle de şekilleniyor. Dr. Melahat Bekir Külah, oksijen alımı ve karbondioksit atımı gibi hayati süreçleri yöneten bu organın, ev içindeki görünmez tehditlere karşı oldukça hassas olduğunu belirtti.
KLİMA BAKIMINA VE NEM DENGESİNE DİKKAT
Yaz aylarının vazgeçilmezi olan klimalar, bakımı yapılmadığında hastalık kaynağına dönüşüyor. Dr. Külah, temizlenmeyen filtrelerin toz ve küf mantarlarının birikmesine neden olduğunu, bunun da doğrudan akciğer hastalıklarını tetiklediğini vurguladı. Ayrıca, yetersiz havalandırmanın virüs ve bakterilerin ortamda yoğunlaşmasına zemin hazırladığını ifade etti.
EVDE ÇAMAŞIR KURUTMAK RİSKLİ Mİ?
Pek çok kişinin bilmeden yaptığı "ev içinde çamaşır kurutma" eylemi, ortamdaki nem oranını aşırı yükseltiyor. Dr. Külah, bu durumun gözle görülmeyen küf sporlarının üremesine yol açtığını ve bu sporların solunmasının ciddi akciğer enfeksiyonlarına sebep olabileceğini söyledi.
TEMİZLİK KİMYASALLARI AKCİĞERİ TAHRİŞ EDİYOR
Çamaşır suyu ve tuz ruhu gibi maddelerin kontrolsüz karışımı veya yoğun kullanımı, akciğer dokusunda akut tahrişlere yol açabiliyor. Özellikle astım ve alerjisi olan bireylerde bu maddeler hastalığın şiddetli bir şekilde alevlenmesine neden oluyor.
SU TÜKETİMİ VE EGZERSİZİN ROLÜ
Solunum yollarındaki koruyucu mukus tabakasının akışkan kalması için su tüketiminin kritik olduğunu belirten Dr. Külah, şu önerilerde bulundu:
Su İçin: Az su tüketimi mukusu yoğunlaştırarak enfeksiyon riskini artırır.
Hareket Edin: Akciğer kapasitesini korumak için günde en az 40 dakika yürüyüş yapın.
Maske Kullanın: Tozlu ortamlarda çalışanlar meslek hastalıklarına karşı mutlaka koruyucu ekipman kullanmalıdır.