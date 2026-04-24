Akciğerin dostu: Köylünün umudu

Bölgede yaşayan Mehmet Emin Beğen, zuzubak otunun hem aroması hem de sağlık açısından bilinen faydaları nedeniyle yoğun talep gördüğünü belirterek, "Bu bitki genellikle Mereto Dağı eteklerinde yetişiyor. Çok hoş bir kokusu var ve özellikle akciğer rahatsızlıklarına iyi geldiği biliniyor. Nadir bulunduğu için kilosu 10 ila 15 bin lira arasında satılıyor'' dedi.