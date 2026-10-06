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Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın girişimleriyle 27 yıl sonra tekrar faaliyete alınan Akçay Gümrük Limanı'nda sezon sonuna gelindi. Balıkesir Toplu Taşıma AŞ bünyesinde 18 Temmuz 2026 tarihinde başlayan Akçay-Midilli seferleri, 27 Eylül itibarıyla yaz sezonunu başarıyla noktaladı.

BÖLGE EKONOMİSİNE VE TURİZMİNE CANLILIK KAZANDIRDI

Yaz boyunca hem bölge halkı hem de tatilciler tarafından yoğun ilgi gören deniz otobüsü seferleri, Edremit Körfezi'ndeki turizm hareketliliğini artırdı. Limanda yaşanan bu hareketliliğin yerel esnafın iş hacmine de olumlu yansıdığı ifade edildi.

GELECEK YIL SEFERLER DAHA ERKEN BAŞLAYACAK

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte yeni dönem planlamalarına başlayan Balıkesir Toplu Taşıma AŞ, gelecek yıl BADO seferlerini daha erken bir tarihte başlatmayı hedefliyor. Böylece turizm sezonu boyunca vatandaşlara daha uzun süreli ve yüksek kalitede bir deniz ulaşımı hizmeti sunulması amaçlanıyor.