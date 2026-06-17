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İstanbul ve Ankara gibi iki büyük metropolün ortasında yer alan ve 38 kilometrelik kesintisiz bir sahil şeridine sahip olan Akçakoca, temiz denizini ve sahillerini taçlandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl bu unvanı alan tarihi Ceneviz Kalesi Plajı'nın ardından, bu yıl da Kadınlar Plajı ve Martı Plajı mavi bayrak almaya hak kazandı. Böylece ilçedeki mavi bayraklı plaj sayısı 3'e yükseldi.

Ödül kapsamında Martı Plajı ev sahipliğinde düzenlenen resmi program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşma yapan Kültür ve Turizm İl Müdürü Esra Alemdaroğlu, Akçakoca'nın üç farklı noktasında bu bayrağın dalgalanacak olmasının gurur verici olduğunu belirterek Türkiye'nin küresel turizmdeki yerine dikkat çekti:

"Türkiye, 580 mavi bayrak sahibi bir ülke. Ülkeler arası sıralamada da dünya 3. sıradayız. Bizim için sadece kıyıların korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi ve kriterlere uygunluk değil, aynı zamanda turizm sektöründe de bir markalaşma olması açısından bu ödül çok önemli."

Akçakoca Belediye Başkan Vekili Alev Ünal ise mavi bayrağın uluslararası turizm pazarındaki önemine vurgu yaptı. Bayrağın sadece temizliği değil, güvenliği de tescillediğini belirten Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"Mavi bayrak; temiz denizi, güvenli plajları ve kaliteli hizmet anlayışını temsil etmektedir. Bugün göndere çekeceğimiz mavi bayraklar ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak ve Karadeniz turizmindeki marka değerimizi daha da yükseltecektir."

Protokol konuşmalarının ardından, Belediye Başkan Vekili Alev Ünal ve beraberindeki heyet, Mavi Bayrağı resmi olarak göndere çekti. Akçakoca sahilleri, yeni turizm sezonunda yerli ve yabancı misafirlerini uluslararası standart tesciliyle ağırlayacak.