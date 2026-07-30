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Kaynak: İHA

Akçakoca Kaymakamlığı, olumsuz hava şartları ve denizde oluşan riskler nedeniyle sahil ve plajlarda denize girilmesini yasakladı.

YASAK ÖĞLEDEN SONRA BAŞLADI

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla kararın bugün saat 14.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği bildirildi.

UYARILARA UYUN ÇAĞRISI

Açıklamada, sahilde görev yapan cankurtaran ekipleri ve sahil güvenlik unsurlarının yapacağı uyarılara titizlikle uyulması gerektiği vurgulandı.

Vatandaşlardan alınan karara hassasiyet göstermeleri istendi.

YASAK SÜREBİLİR

Yetkililer, olumsuz hava ve deniz şartlarının normale dönmesine kadar yasağın devam edebileceğini belirtti.

Kararın, özellikle rip akıntısı ve dalga yüksekliği gibi risklere karşı önleyici tedbir kapsamında alındığı değerlendiriliyor.