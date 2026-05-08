Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Akbük Köyü’nde kaçak yapı iddiaları nedeniyle köy halkı bir araya gelerek tepki gösterdi. Vatandaşlar evlerinin kaçak olmadığını savunurken, bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Akbük Köyü’nde kaçak yapı iddiaları nedeniyle gerginlik yaşandı. D100 Karayolu kenarında bulunan ve “Cazibe Köyü” olarak bilinen köyde bazı yapıların kaçak olduğunun tespit edildiği iddiası üzerine vatandaşlar bir araya gelerek eylem yaptı.

Köy halkı, evlerinin kaçak olmadığını belirterek kendilerine haksız yere ceza yazıldığını öne sürdü. Yaşanan gelişmeler üzerine Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Jandarma ekipleri ile ilgili kurum yetkililerinin köy sakinleriyle görüşmeler gerçekleştirerek vatandaşları sakinleştirmeye çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.