6 köyü kapsayan acele kamulaştırma kararına karşı yürüttükleri mücadeleyi Danıştay'ın verdiği yürütmeyi durdurma kararı ile kazanıma ulaştıran Akbelen köylüleri, direnişçi Esra Işık’ın halen tutuklu bulunmasına karşı nöbetlerini sürdürüyor. Direnişçiler, sosyal medya X hesaplarından yaptığı paylaşımla Esra Işık'ın serbest bırakılmasını istedi.

Akbelen köylüleri sosyal medya X hesabından yaptıkları paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"ESRA'MIZ SERBEST BIRAKILMALIDIR! 31 Mart tarihinden beri haksız ve hukuksuz yere tutuklu ve sürgün olan Esra'mız için adalet nöbetindeyiz! Tüm Akbelen dostlarını 9 Mayıs Cumartesi günü 11.00 ile 16.00 arasında Milas Atapark'a bekliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Muğla'nın Milas ilçesinde, İkizköy yakınlarındaki Akbelen Ormanı'nın linyit madeni genişleme sahası ilan edilmesine karşı yürütülen mücadele, Türkiye'nin en dikkat çeken çevre hareketlerinden biri haline dönüştü. 2019'da temelleri atılan bu süreç, doğayı koruma kararlılığıyla geniş bir yankı uyandırdı.

Direnişin odak noktasında, Limak Holding ve İçtaş'ın iştiraki olan YK Enerji'nin Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine yakıt sağlamak amacıyla ormanlık alanı maden sahasına dahil etme girişimi bulunuyor. Başta Esra Işık olmak üzere bölge halkı ve doğa savunucuları, bu projenin yerel su rezervlerini kurutacağını, asırlık zeytinlikleri tahrip edeceğini ve ekosistemi geri dönülemez şekilde bozacağını vurguladı.

İkizköylüler 2019 yılında yasal haklarını aramak için yargı yoluna başvururken, 2021 yılı itibarıyla orman sınırında fiili olarak "çadır nöbeti" başlatarak direnişi sürekliliğe kavuşturdular.

Kamulaştırma faaliyetlerine karşı sergilediği tutum nedeniyle direnişin öncü isimlerinden Esra Işık’ın tutuklanması, Akbelen mücadelesini bir kez daha Türkiye’nin ana gündem maddelerinden biri yaptı.

Öte yandan son olarak, Danıştay, acele kamulaştırma için yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, enerji üretimi ve ekonomik gerekçelerin tek başına “acelelik” şartını karşılamadığına karar verdi.