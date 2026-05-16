Akbelen direnişinin öne çıkan isimlerinden Esra Işık, tahliyesinin ardından cezaevinde yaşadığı sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Nefes gazetesine konuşan Işık, tutuklanmasının siyasi olduğunu savunarak cezaevi koşullarını anlattı.

Kendisine yönelik sürecin yalnızca şahsına değil, hak mücadelesi veren herkese mesaj niteliği taşıdığını söyleyen Işık, “Şirketlere baş kaldırdığım için tutuklandım” dedi.

Cezaevindeki ilk günlerde ağır koşullarla karşılaştığını ifade eden Işık, “İlk bir hafta boyunca ıslak ve soğuk beton üstünde, tuvalet kapısının önünde yatıp kalktım” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

“KOĞUŞTA TEMEL İHTİYAÇLAR BİLE SORUN OLDU”

Koğuşların kapasitesinin üzerinde dolu olduğunu belirten Işık, 14 kişilik koğuşta 25 kişinin kaldığını söyledi. Yemek, temiz su ve hijyen ürünlerine erişimde sorun yaşandığını ifade eden Işık, cezaevindeki sağlık koşullarının da yetersiz olduğunu öne sürdü.

Tutuklandıktan bir hafta sonra İzmir Şakran Cezaevi’ne sevk edildiğini aktaran Işık, bu süreci “sürgün” olarak değerlendirdi. Ellerinin kelepçeli şekilde uzun yolculuk yaptığını belirten Işık, yaşananlara rağmen mücadeleden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Akbelen direnişinin ülke genelinde büyüyen bir dayanışmaya dönüştüğünü ifade eden Işık, “Eninde sonunda kazanacağız” dedi.