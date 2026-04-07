Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı çevresinde acele kamulaştırma kararına karşı çıkan köylüler, yürütmenin durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde eylem yaptı. Protestolarda tutuklanan Esra Işık ise İzmir’e sevk edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı’nda 2019’den beri süren protestolara rağmen 6 köy için alınan acele kamulaştırma kararına tepki gösteren İkizköylüler “Acele kamulaştırılma geri çekilsin” diyerek Anayasa Mahkemesi (AYM) önüne gitti.

'MİLAS KÖYLÜLERİ OLARAK ANKARA'DAYIZ'

Oksijen'in haberine göre, 31 Mart’ta Milas’taki Akbelen Ormanı çevresindeki altı mahalledeki 679 parsel tarım arazisinin acele kamulaştırılmasına karşı açılan davada bilirkişi keşif süreci başladı. Köylüler işlemin taraflara bildirilmeden ve jandarma eşliğinde yürütüldüğünü belirterek tepki gösterdi.

Bugün AYM önüne giden İkizköylüler, acele kamulaştırılmanın geri çekilmesi talebinde ısrarcı olduklarını belirterek şunları dile getirdi:

"Milas köylüleri olarak Ankara sokaklarındayız. Anayasa Mahkemesi önünde acele kamulaştırma iptal davalarımızda yürütmeyi durdurma talebiyle buraya gelmiş bulunmaktayız. Tüm Ankara halkına sesleniyoruz. Bugün köylüler olarak buradayız, sesimizi yükseltiyoruz. Hem acele kamulaştırma iptal edilsin hem de yürütmeyi durdurma talebimiz var. ‘Köylülerin sesini duyun’ demek için buradayız."